Как "заказывают" бизнес: разбор атаки на Тигипко

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Об этом говорится в материале Regionews.

Еще в августе Институт массовой информации опубликовал исследование о репутационных рисках анонимных телеграм-каналов для бизнеса. Выводы неутешительные: в лентах таких каналов реклама брендов соседствует с заказным негативом против компаний, а установить ответственных за публикации, по словам ИМИ, крайне сложно.

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Исследование также описывает характерный след скоординированных кампаний: почти идентичные тексты в нескольких каналах с небольшим временным интервалом.

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В качестве примера рассматриваются «разоблачения» Сергея Тигипко и группы ТАС, которые вышли в конце августа в один день на разных площадках — от разных авторов, на разные темы, но с общей рамкой: советник руководителя Офиса Президента, его банки и «схемы».

Авторы обеих публикаций соответствуют профилю из исследования: одна вышла от общественной организации, зарегистрированной в январе 2025 года, где основатель и руководитель — одно лицо, а источники финансирования неизвестны, вторая — в анонимном канале. Когда неизвестно, кто платит авторам, неизвестно, чьи интересы читаешь.

Проверка обоих текстов по методике ИМИ для распознавания заказных материалов показала много совпадений.

Для бизнеса это означает простую вещь: мишенью подобной кампании может стать любая заметная компания, а защитой остается публичность и документированная позиция. В случае ТАС она есть — и в группе предупреждают, что атака продолжится. «Нам известно о массовых попытках договориться с различными телеграм-каналами о публикации выдуманных клеветнических материалов о Сергее Тигипко. Это происходит прямо сейчас», — цитирует издание заявление пресс-службы группы.

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