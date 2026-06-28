Как законно работать меньше и получать полную зарплату: разъяснение экспертов

Работа

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Украинские работодатели могут официально сократить продолжительность рабочей недели или ввести дополнительные выходные. В некоторых случаях это не отразится на размере заработной платы работников.

Об этом сообщили в управлении инспекционной деятельности в Житомирской области.

Действующее трудовое законодательство позволяет предприятиям устанавливать для работников более благоприятные условия труда.

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В частности, работодатель имеет право ввести сокращенное рабочее время или дополнительные выходные за свой счет. Несмотря на то, что стандартная продолжительность рабочей недели составляет 40 часов, предприятие может установить меньшую норму.

Изменится ли зарплата

В Гоструде отмечают, что если предприятие официально ввело сокращенное рабочее время, работники продолжают получать полный должностной оклад или тарифную ставку.

«Меньшее количество рабочих часов в таком случае не влияет на размер заработной платы», — объяснили специалисты.

В то же время сокращенное рабочее время не следует путать с неполной занятостью.

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Если работник работает на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, его зарплату начисляют пропорционально фактически отработанному времени или выполненному объему работы.

Такие изменения должны быть должным образом оформлены. Обычно они закрепляются в коллективном договоре или других внутренних документах предприятия.

Главное условие — новые правила не должны нарушать трудовые права работников, а все изменения должны быть официально оформлены и доведены до сведения коллектива.

Зарплата в Украине — последние новости

Напомним, в Украине повысят заработные платы работникам сферы образования и социальной защиты. Кабмин распределил 6,6 млрд грн между 24 областными бюджетами для финансирования зарплат педагогам. Большую поддержку получат регионы с меньшими бюджетными поступлениями. Для территорий с рисками боевых действий государство компенсирует до 80% расходов.

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Также весной 2026 года официальная средняя зарплата в Украине достигла 30 тысяч гривен. Однако, по словам эксперта Руслана Черного, реальная средняя зарплата без учета выплат военным составляет менее 20 тысяч гривен. В общинах этот показатель еще ниже — от 6 до 12 тысяч гривен.

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