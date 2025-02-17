Как зарабатывать и "ничего не делать": что такое пассивный доход и сколько денег можно получить

В условиях экономической нестабильности пассивный доход становится важным источником финансовой устойчивости. Рассмотрим модели дохода и их налогообложение в 2025 году.

Среднемесячный доход украинцев в 2024 году составил 16848 гривен, тогда как расходы продолжают расти. Поэтому еще более актуальным для многих становится вопрос: "Где брать деньги?".

Прожиточный минимум вырос с 2589 грн в 2023 году до 2920 грн в 2024-м, а минимальная зарплата не демонстрирует соответствующего роста. Традиционная модель "одна работа – один доход" больше не соответствует реалиям, и люди ищут альтернативные источники заработка.

Пассивный доход: мифы и реальность

Пассивный доход – это не скорый путь к богатству без усилий. Он требует инвестиций, времени, мониторинга и стратегических решений.

"Рынок инвестирования – это как "шведский стол", где выбор возможен на любой вкус и бюджет. Минимальный вход – от $50 в 2025 году. Но чтобы создать пассивный доход, важно инвестировать регулярно", – объясняет основательница инвестиционной академии Иванна Антонюк.

"Положить деньги на депозит и получать проценты — это тоже своего рода инвестиция, но ее доходность обычно едва перекрывает инфляцию. Выбор зависит от целей: если нужен доход уже сейчас, стоит обратить внимание на военные облигации, а если есть намерение создать пассивный доход на будущее, например, пенсию, то стоит рассматривать фондовый рынок", - говорит эксперт с личных финансов и практикующий инвестор Анастасия Снигуренко.

Основные инструменты пассивного дохода

Банковские депозиты – приносят 15-16% годовых в гривне, однако облагаются налогом (18% НДФЛ и 5% военного сбора). Для инвесторов это один из самых простых и менее рисковых вариантов.

– приносят 15-16% годовых в гривне, однако облагаются налогом (18% НДФЛ и 5% военного сбора). Для инвесторов это один из самых простых и менее рисковых вариантов. Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – государственные бумаги, которые дают 15-16% в гривне и около 4% в долларах. Доход не облагается налогом, что делает этот инструмент привлекательным для долгосрочных вложений.

– государственные бумаги, которые дают 15-16% в гривне и около 4% в долларах. Доход не облагается налогом, что делает этот инструмент привлекательным для долгосрочных вложений. Фондовый рынок – инвестирование в акции и биржевые фонды может принести 4-6% годовых в долларах, но требует анализа и стратегического подхода.

– инвестирование в акции и биржевые фонды может принести 4-6% годовых в долларах, но требует анализа и стратегического подхода. Недвижимость – стабильный инструмент, приносящий доход от аренды или перепродажи. Спрос на жилье остается высоким, но важно учитывать региональную специфику.

– стабильный инструмент, приносящий доход от аренды или перепродажи. Спрос на жилье остается высоким, но важно учитывать региональную специфику. Криптовалюта – высокорисковый, но потенциально прибыльный актив. Колебания цен и отсутствие гарантий делают этот вид инвестирования подходящим только опытным игрокам рынка.

"Депозит, военные облигации, фондовый рынок, криптовалюта – но вопросы целей инвестора и его готовности к рискам. Для пенсии подойдут одни инструменты, а для хранения финансовой подушки другие", – объясняет Анастасия Снигуренко.

Интеллектуальный пассивный доход

Доход от интеллектуальной собственности является еще одним способом получения пассивного дохода. Это могут быть роялти от книг (5–15% за печать, 7–10% за электронную версию), доходы от музыки на стриминговых платформах, лицензирование патентов, франшизы или монетизация контента.

"Роялти – это процент, который выплачивается владельцу прав на основе условий договора, чаще всего раз в год", – объясняет Виктория Берещак, автор книги "Коммуникационная стратегия в бизнесе".

Как избежать финансовых рисков?

"Недвижимость остается лучшим вариантом, но локация играет ключевую роль. Инвестиция в Харькове – это одно, а в Испании или Буковеле – совсем другое. Так же и с акциями и облигациями – важно правильно выбирать и диверсифицировать активы", – говорит Иванна Антонюк.

Пассивный доход – это не о "ничего не делать", а о стратегическом управлении финансами. При выборе инструментов для инвестирования важно учитывать уровень риска, инфляцию и налоги.

Автор: Дарья Бухарина

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