Как заставить почту вернуть деньги за испорченную посылку: инструкция

Если посылка повреждена или утеряна — имеете право вернуть 100% объявленной стоимости.

Часто украинцы жалуются на то, что на почте могут испортить посылку и невозможно добиться компенсации. Однако решение у этой проблемы есть.

Куда обращаться и как добиться возмещения ущерба — рассказал юрист Юрий Белоус, пишет РБК "Украина".

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Жители Украины хотя бы раз в жизни сталкивались с испорченными продуктами, пропавшими вещами и и даже мошенничеством. И часто в таких ситуациях добиться возмещения ущерба от почтового перевозчика очень сложно или невозможно.

Однако юрист утверждает, что согласно закону почтовой связи, клиенту должны компенсировать упущенное.

"Если посылка повреждена или утеряна, человек имеет право вернуть 100% объявленной стоимости, штраф в размере 25% от суммы посылки, а также деньги за пересылку", — комментирует юрист Юрий Белоус.

Что для этого необходимо сделать:

Вещи нужно оценивать в соответствии с их реальной стоимостью. Многие украинцы этого не делают, чтобы не платить комиссию.

Дальше — обратиться в Госпотребслужбу, поскольку были нарушены права потребителя.

Также можно обратиться в полицию, потому, что в большинстве случаев есть состав преступления.

"Обратитесь письменно с просьбой о возмещении, ведь это ваше право, предусмотренное правилами почтовой связи и Законом о почтовой связи. Если кто-то целенаправленно открыл посылку и украл вещь — это преступление, кража, то есть уголовная ответственность! И обязанность почты — возместить определенную сумму", — отметил Юрий Белоус.

Юрист советует в любом случае сразу тщательно проверять посылку в отделении почты. Если там чего-то не хватает — сразу фиксировать все на видео или фото, вызвать руководство и просить составить акт потерянного, и обязательно сохранить чеки. Ведь именно такие доказательства могут повлиять на компенсацию.

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