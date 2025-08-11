Какая будет пенсия после 35 лет стажа, если человек получал среднюю зарплату

Пенсия по наличию 35 лет стажа

Размер пенсии в Украине зависит от двух ключевых факторов: продолжительности страхового стажа и размера заработной платы, получаемой на протяжении всей трудовой жизни. Расчет пенсии производится по формуле, установленной законодательством, и базируется на официальных данных, хранящихся в Пенсионном фонде Украины.

Требования к стажу для выхода на пенсию

На 2025 год требования к страховому стажу для выхода на пенсию по возрасту в Украине следующие:

в 60 лет — нужно иметь не менее 32 лет стажа;

в 63 года — нужно иметь от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет — нужно иметь от 15 до 22 лет стажа.

Таким образом, если у вас 35 лет страхового стажа, вы можете выйти на пенсию в 60 лет, поскольку ваш стаж превышает минимально необходимый.

Как рассчитать пенсию

Для расчета размера пенсии по возрасту используется следующая формула:

Пенсия = средняя зарплата∗Индивидуальный коэффициент∗Коэффициент стажа

Рассмотрим подробнее каждый компонент формулы с учетом текущих данных:

Средняя зарплата — это средний показатель зарплаты в Украине, с которой уплачивались страховые взносы, за три календарных года, предшествовавших году обращения за назначением пенсии. Если вы обращаетесь за пенсией в 2025 году, будет учтена средняя зарплата за 2022-2024 годы. По данным Пенсионного фонда Украины, этот показатель составляет 15 057,09 грн. Индивидуальный коэффициент. Этот коэффициент показывает, насколько ваша зарплата отличалась от средней по Украине. Он рассчитывается как соотношение вашей ежемесячной зарплаты к средней зарплате по стране за каждый месяц. Если вы зарабатывали столько же, сколько в среднем по Украине, ваш коэффициент будет 1. Если больше — он будет выше 1, если меньше — ниже 1. Например, если вы зарабатывали вдвое больше, чем в среднем, ваш коэффициент будет составлять 2. Коэффициент стажа. Этот показатель рассчитывается как 0,01∗ количество полных лет страхового стажа. Если ваш стаж составляет 35 лет, то коэффициент стажа будет 0,01∗35=0,35.

Пример расчета размера пенсии для 35 лет стажа

Давайте рассчитаем приблизительный размер пенсии для человека, который имеет 35 лет стажа и получал зарплату, соответствующую средней по Украине (то есть индивидуальный коэффициент равен 1). Используем официальный показатель средней зарплаты для расчета пенсии в 2025 году.

Средняя зарплата: 15 057,09 грн

Индивидуальный коэффициент: 1

Коэффициент стажа: 0,35

Пенсия = 15 057,09∗1∗0,35 = 5270 грн

Эта сумма базовая. К ней могут применяться надбавки и доплаты, например, за сверхурочный стаж.

Дополнительные факторы, влияющие на размер пенсии

Сверхурочный стаж. За каждый полный год страхового стажа, отработанный сверх необходимого минимума, пенсия увеличивается на 1% от ее базового размера. Для мужчин минимальный стаж — 35 лет, для женщин — 30 лет. В нашем случае человек с 35 годами стажа, вышедший на пенсию в 60 лет, не имеет сверхурочного стажа.

Более поздний выход на пенсию. Если вы решите продолжить работу после достижения пенсионного возраста, ваша пенсия будет больше. За каждый полный месяц работы после выхода на пенсию без получения выплат размер пенсии увеличивается на 0,5% (или на 0,75% за полный год).

Минимальная и максимальная пенсия. Размер пенсии не может быть ниже установленного государством минимума (обычно это прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность), а также не может превышать максимальную сумму, составляющую десять прожиточных минимумов.

Где получить точный расчет

Лучший способ узнать точный размер вашей будущей пенсии — воспользоваться пенсионным калькулятором на официальном портале Пенсионного фонда Украины. Этот инструмент учитывает все официальные данные о вашей зарплате и стаже, хранящиеся в электронных реестрах. Также вы можете обратиться в местное отделение Пенсионного фонда за индивидуальной консультацией.