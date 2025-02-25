Какая будет пенсия после индексации: как узнать ее размер

Как узнать какая будет пенсия, сколько прибавят к пенсии после индексации в этом году

От чего зависит повышение пенсии

С 1 марта 2025 года в Украине планируется индексация пенсионных выплат. Размер повышения для каждого пенсионера будет определяться индивидуально в зависимости от таких факторов, как, например, продолжительность страхового стажа. Каждый год официальной работы добавляет в общий стаж, влияющий на размер пенсии. На сумму пенсии влияет размер официальной заработной платы – чем выше официальная заработная плата и сумма уплаченного единого социального взноса, тем больше накопления для будущих пенсионных выплат. Наличие инвалидности или другие особые обстоятельства могут влиять на размер пенсии и условия ее назначения.

Следует отметить, что индексация пенсий производится с учетом уровня инфляции и роста средней заработной платы в стране. Для расчета берется 50% инфляции за предыдущий год и 50% темпов роста заработной платы в Украине за тот же период. Сумма этих двух величин определяет процент, на который будет проиндексирована пенсия.

Кто из пенсионеров не подпадает под индексацию в этом году

Не все пенсионеры подпадают под индексацию. Например, вышедшие на пенсию в 2025 году не получат повышения, поскольку их выплаты уже рассчитаны с учетом актуальных показателей. Также индексация не коснется пенсий, назначенных за три последних года, и тех, у кого пенсия превышает 10 прожиточных минимумов (23 610 гривен).

Как узнать размер своей пенсии после индексации

Чтобы узнать размер своей пенсии после индексации, вы можете воспользоваться онлайн-сервисами Пенсионного фонда Украины. Для этого:

Авторизируйтесь на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), "Действие. Подпись" или через BankID. Войдите в личный кабинет и выберите раздел "Моя пенсия", где вы сможете просмотреть информацию о пересчете и новом размере вашей пенсии.

Для удобства можно воспользоваться мобильным приложением "Пенсионный фонд", которое предоставляет доступ к вашему личному кабинету и информации о пенсионных начислениях.

Если у вас возникли дополнительные вопросы или трудности с доступом к личному кабинету, рекомендуется обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины или позвонить по телефону на горячую линию для получения консультации.

Насколько увеличится пенсия после индексации 2025 года

Ежегодно Кабинет Министров Украины определяет минимальные и максимальные суммы повышения пенсий при индексации. Минимальная прибавка обычно составляет 100 гривен, тогда как максимальная уже два года подряд ограничивается 1500 гривнами. Это означает, что даже если расчетное повышение пенсии превышает 1500 гривен, фактическая доплата не превысит этого лимита.

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