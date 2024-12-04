Какая должна быть зарплата, чтобы получать пенсию 10 тысяч гривен, какова будет пенсия при заплате 8 тысяч

От чего зависит размер пенсии: сколько нужно зарабатывать, чтобы получить пенсию 10 тысяч гривен

От чего зависит размер пенсии

Сегодня пенсия в Украине зависит от средней заработной платы в стране на момент выхода на пенсию, личного коэффициента заработной платы пенсионера, который показывает, насколько официальная зарплата пенсионера была больше, равной или меньше средней заработной платы по стране, и коэффициента страхового стажа.

Размер пенсии определяется во время ее назначения, для ее определения важен не только страховой стаж, но и в большей степени уровень заработка пенсионера. Именно размер заработной платы больше всего влияет на размер пенсии – чем выше была зарплата пенсионера, тем большую пенсию он может получать в будущем. Даже имея 40 лет стажа, но небольшую заработную плату, человек получит такую же небольшую пенсию.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы получать пенсию в размере 10 тысяч гривен

Чтобы в 2024 году получать пенсию в 10 000 гривен, нужно зарабатывать около 27 094 гривен ежемесячно. По данным ПФУ, более 10 000 гривен пенсии получает лишь немногим более 12% пенсионеров Украины.

Какой будет пенсия у украинцев, зарабатывающих "минималку"

Пенсия украинцев, получающих минимальную зарплату, составит не менее 40% от нее, но при условии, что человек имеет полный страховой стаж.

То есть если минимальная заработная плата сейчас составляет 8000 гривен, то пенсия, как установило правительство, для них будет на уровне 3370 гривен.

Но если украинец получал минимальную зарплату и в 65 лет не имеет необходимого страхового стажа, то его пенсионные выплаты будут ниже, потому что страховой стаж также влияет на размер пенсии , а именно, 2725 гривен.

Пенсионеры могут увеличить размер своей пенсии, если добровольно продолжат работу на заслуженном отдыхе.

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