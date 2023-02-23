Какая категория граждан может остаться без социальных выплат: в правительстве разработали новые правила

Министерство социальной политики планирует внести изменения в выплаты государственной помощи семьям с детьми. Какие именно читайте в материале ТСН.ua

Министерством социальной политики Украины разработан проект изменений в постановление Кабинета министров о назначении и выплате государственной помощи семьям с детьми.

Согласно проекту постановления КМУ «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о предоставлении отдельных видов денежной помощи, льгот и жилищных субсидий», в Украине могут отменить финансовую помощь от государства некоторым одиноким матерям.

Документ опубликован на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Авторы проекта предлагают отменить денежную поддержку от государства некоторым женщинам, самостоятельно воспитывающих ребенка (детей)

Но речь идет только о тех женщинах, у которых на депозитном банковском счету лежат личные средства в размере более 100 тысяч гривен. Такая сумма не обязательно должна быть на одном депозите. Будут учитывать все банковские вклады, и если сумма всех вложений составляет более 100 тысяч, такую мать сочтут финансово независимой, не требующей помощи от правительства.

Согласно проекту, помощь на детей одиноким матерям не назначается в случае, если “Лица, входящие в состав семьи, на 1 число месяца, из которого назначается государственная социальная помощь, имеют на депозитном банковском счете (счетах) средства в общей сумме, что превышает 100 тыс. гривен, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму, превышающую 100 тыс. гривен, о чем идет речь в декларации”.

Эта норма действует и при назначении субсидии на оплату коммуналки — если у одного из членов домохозяйства на банковском счету более 100 тысяч гривен, субсидия не назначается.

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