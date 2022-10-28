Какая категория пенсионеров не может получать менее 4256 гривен

В Пенсионном фонде Украины назвали пенсионеров, которые должны получать не менее 4256 гривен.

На пенсию не менее 4256 грн имеют право участники боевых действий. Все украинские военные, участвовавшие в выполнении боевых задач в составе подразделений ВСУ или флота, имеют такой статус и право на дополнительные выплаты.

Пенсионерам со статусом участников боевых действий установлена доплата в размере 25% от прожиточного минимума, то есть 506 грн. 75 коп. Кроме того, им предоставляется целевая денежная помощь в размере 40 грн, установленная Законом Украины «Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны» от 2004 года.

Также, по закону, размер пенсии участника боевых действий не может быть менее 210% от прожиточного минимума. Таким образом, согласно постановлению Кабинета Министров от 26 июня 2019 г. №543, пенсия участника боевых действий должна быть не менее 4256 грн 70 коп.

Статус УБД могут иметь и военные, и гражданские пенсионеры. поэтому доплаты устанавливаются на любой вид пенсии.

Напомним в октябре в Украине прошел перерасчет пенсий, в связи с чем нескольким категориям пенсионеров увеличили пенсионные выплаты. Были введены возрастные ежемесячные доплаты в размере 300 грн для пенсионеров от 70 лет. Минимальные пенсии мужчин со стажем в 35 и более лет и женщин со стажем не менее 30 лет должны составлять не менее 3000 гривен.

Читайте также: