Какая может быть пенсия при зарплате 20 000 грн в 2025 году: что влияет на размер, подробный расчет

Какая может быть пенсия при зарплате 20 000 грн

Реклама

Вопрос размера будущей пенсии крайне актуален для многих украинцев, ведь от этого зависит уровень жизни в пожилом возрасте. Размер пенсионных выплат в Украине определяется индивидуально для каждого гражданина во время назначения и зависит от нескольких ключевых факторов, главными из которых является страховой стаж и уровень заработной платы будущего пенсионера.

Эксперт по пенсионному делу Сергей Коробкин рассказал, как рассчитывается пенсия по возрасту в Украине и приведет примерный расчет для заработной платы в 20 000 гривен, учитывая требования 2025 года.

Как рассчитывается размер пенсии по возрасту

Общее правило довольно простое — чем выше официальный заработок и длительный период уплаты страховых взносов, тем больше будет пенсия в будущем.

Реклама

Основная формула для расчета пенсии по возрасту прописана в статье 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»:

П = Зп × Кс

Где:

П — размер пенсии.

Зп — заработная плата (доход) застрахованного лица. Этот показатель рассчитывается как произведение средней заработной платы по стране за последние три года до назначения пенсии и индивидуального коэффициента зарплаты пенсионера.

Кс — коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Разберем подробнее составляющие формулы:

Реклама

Средняя заработная плата (Сз): Это официальный показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачивались страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии. К примеру, для пенсии, назначенной в 2025 году, будет учитываться средняя зарплата за 2022, 2023 и 2024 годы. По данным Пенсионного фонда Украины, этот показатель для расчета пенсий в 2025 году составляет 15057,09 гривен. Индивидуальный коэффициент заработной платы (ИКЗ) Этот коэффициент является наиболее индивидуальным и рассчитывается за каждый месяц работы, начиная с 1 июля 2000 года и до момента назначения пенсии. Для каждого месяца рассчитывается соотношение заработной платы конкретного лица к средней зарплате по Украине за тот же месяц. Затем эти месячные коэффициенты суммируются и делятся на общее количество месяцев, за которые брались данные для получения среднего значения. Коэффициент страхового стажа (Кс): Он рассчитывается как количество месяцев общего страхового стажа, разделенное на 1200. Проще говоря, за каждый год стажа прибавляется примерно 1% к размеру зарплаты для расчета пенсии. Например, 30 лет стажа соответствуют коэффициенту 0.30 (30%), 35 лет — 0.35 (35%), 40 лет — 0.40 (40%) и т.д.

Влияние страхового стажа на размер пенсии и право выхода

Для выхода на пенсию по возрасту в Украине действуют следующие требования по страховому стажу:

В 60 лет (в 2025 году) необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа. (Требование стажа ежегодно увеличивается на 12 месяцев, пока в 2028 году не достигнет 35 лет).

В 63 лет (в 2025 году) , если стаж составляет от 22 до 32 лет.

В 65 лет (в 2025 году), если стаж составляет от 15 до 22 лет.

В случаях, когда человек достиг 65 лет, но его страховой стаж меньше 15 лет, ему может быть назначена социальная помощь вместо пенсии. Минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну. Средняя пенсия по данным ПФУ на 1 января 2025 г. (если это прогнозный показатель) может быть около 5789,05 гривны.

На какую пенсию рассчитывать при зарплате 20 000 гривен: приблизительный расчет на 2025 год

Точно рассчитать будущую пенсию самостоятельно достаточно сложно без доступа к полным данным о средней зарплате по стране за каждый месяц вашего трудового стажа с 2000 года и ваших индивидуальных заработков. Можно произвести примерный расчет, опираясь на предоставленные данные.

Исходные данные для примера:

Реклама

Средняя зарплата в Украине для расчета пенсии в 2025 году (Св): 15 057,09 грн (за 2022-2024 гг. — данные ПФУ).

Месячная зарплата — 20 000 грн.

Прогнозируемый индивидуальный коэффициент зарплаты (ИКЗ) . Для упрощенного расчета возьмем 1.3 (для зарплаты 20 000 грн. относительно средней в 15 000 грн., что примерно соответствует 20000/15057.09 = ~1.33). Если ваша зарплата всегда была выше средней, этот коэффициент может быть 1.1 и выше. Если же ваша зарплата в определенные периоды была близка к средней по стране, она может быть ниже. Пример расчета месячного коэффициента Если зарплата за апрель 2025 составила 20 000 грн, а средняя по стране за этот месяц была 19 856,19 грн (данные ПФУ), то за такой месяц коэффициент будет: 20 000 / 19 856,19 ≈ 1,01. Для полного расчета индивидуальный коэффициент (ИКЗ) будет средним значением таких месячных коэффициентов за весь период вашего стажа с 2000 года. Примем для примера среднее значение Икз = 1.1

Страховой стаж – 35 лет. Это превышает минимальные требования для ухода на пенсию в 60 лет в 2025 году (32 года).

Коэффициент страхового стажа (Кс) — 35 лет × 0,01 = 0.35. (или 35 лет × 12 месяцев ÷ 1200 = 0.35).

Теперь подставим эти значения в формулу:

Определяем «Зп» (заработную плату, взимаемую для расчета пенсии): Сз × Икз = 15 057,09 грн × 1.1 = 16 562,80 грн (округлено) Рассчитываем «П» (размер пенсии): П = Зп × Кс = 16562,80 грн × 0.35 = 5796,98 грн (округлено до 5797 грн).

Важные уточнения:

Индивидуальный коэффициент зарплаты является средним значением за весь период работы с 1 июля 2000, поэтому он может значительно отличаться в зависимости от того, как соотносилась ваша зарплата со средней по стране в течение этих лет.

Показатель средней зарплаты за три года, предшествующих назначению пенсии (Зп_средняя), является переменным и зависит от конкретного выхода на пенсию.

Пенсионный фонд Украины регулярно публикует данные об уровне средней зарплаты в Украине каждый месяц с 2000 года. Для точного расчета необходимо использовать эти официальные данные, доступные в личном кабинете на портале ПФУ.

Таким образом, при зарплате 20 000 гривен и страховом стаже в 35 лет, пенсия в 2025 году может составить около 5 797 гривен. Эта сумма может быть выше или ниже в зависимости от индивидуального коэффициента зарплаты, который формируется на основе всех ваших заработков с 2000 года.

Для получения точного расчета или прогноза размера вашей будущей пенсии рекомендуется обратиться в Пенсионный фонд Украины, где специалисты смогут произвести индивидуальный расчет на основе всех имеющихся данных о вашем страховом стаже и заработной плате.

Реклама