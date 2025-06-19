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Какая может быть пенсия при зарплате 36 тысяч грн в 2025 году
Размер пенсионных выплат в Украине определяется индивидуально для каждого гражданина при ее назначении и зависит от нескольких ключевых факторов.
Украинец с зарплатой в 36 000 гривен может получать пенсию от 11 000 гривен при наличии стажа.
Об этом сообщили в ПФУ.
В ведомстве напомнили, что размер пенсии зависит от возраста ухода на пенсию.
В Украине пенсии получают 10 млн 331 тысяч человек. Из них почти 7,5 млн — это пенсионеры по возрасту, остальные — получатели специальных выплат: по инвалидности, потери кормильца и других причинах.
В Украине гражданин с полным трудовым стажем и средним уровнем зарплат может рассчитывать на пенсию в размере 5269,9 грн. Для этого необходимо получать среднюю заработную плату в течение 35 лет или иметь ее в среднем в течение всей трудовой жизни.
Самыми высокими остаются пенсии судей — по закону это пожизненное денежное обеспечение. В среднем судьи получают более 108 тысяч гривен в месяц.
Некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.