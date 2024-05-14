Какая пенсия "светит" украинцам с зарплатой в 20 тысяч: размер удивит

На сегодняшний день больше всего пенсионеров в Украине получают выплаты до 3 000 грн.

Украинцы, зарплата которых составляет 20 тыс. грн и у которых 35 лет стажа, могут рассчитывать на пенсию в размере всего 5 637,6 грн. Размер пенсии в Украине зависит от нескольких характеристик.

Об этом сообщает OBOZ.UA.

По последним данным Пенсионного фонда, средняя зарплата в Украине, из которой уплатили единый социальный взнос, составляет 16 836 грн. Соотношение зарплаты в 20 тыс. грн к этой сумме составляет 1,18.

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Так, учитывая размер средней зарплаты за три года (13 559,41 грн), 35 лет стажа и соотношение 20 тыс. грн к средней зарплате, размер будущей выплаты составит 5 637,6 грн.

Размер пенсии в Украине

Что касается работающих пенсионеров, то они в среднем получают выплаты в 6 000 грн. В общей сложности пенсии в Украине получают 10,1 млн человек. Из них наибольшее количество людей (2,6 млн.) получают пенсии в размере до 3 000 грн; 1,7 млн человек получают от 3000 до 4000 грн; еще 1,8 млн украинцев – от 4000 до 5000 грн.

Так, большинство украинских пенсионеров получают выплаты в размере до 5000 грн. Высокие пенсии – от 10 тыс. грн – получают 1,2 млн украинцев.

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Напомним, что в рамках эффективной пенсионной системы работающий пенсионер может получать на заслуженном отдыхе около 60% от привычного дохода. Как рекомендует Международная организация труда, минимальный гарантированный доход на пенсии должен составлять 40% привычного заработка.

В Украине эта норма выполняется только по отдельным льготным категориям (например, судьи на пенсии могут получать 80% от зарплаты) или в отношении самых бедных граждан. Так, гражданин Украины со средней зарплатой и стажем в 35 лет после выхода на пенсию получает выплату, размер которой меньше на 30% привычного дохода.

К слову, украинцы с зарплатой в 10 тыс. грн и 35 лет стажа могут рассчитывать на пенсию в размере 2818,8 грн.

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