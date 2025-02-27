Какая ситуация на валютном рынке ожидается в ближайшие недели: прогноз эксперта

Валютный рынок будет стабильным, без серьезных нарушений баланса, поскольку курс формируется через взаимодействие продавцов и покупателей валюты.

Об этом рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин в эфире "Мы Украина".

"Смотрите, на самом деле, то, что мы не раз с вами говорили, я повторю еще раз: никаких неожиданностей, каких-то вещей, которые могут серьезно нарушить баланс валютного рынка, не будет. Все будет более-менее прогнозируемо, и причина здесь очень простая. Что такое обычный валютный рынок? Это когда у вас есть определенное количество продавцов валюты, есть количество покупателей валюты, и в процессе их встречи на рынке формируется обменный курс. То есть одно продается за другое", — сказал он.

По его словам, в условиях, когда НБУ является единственным продавцом валюты, ситуация на рынке будет контролируемой и прогнозируемой, поскольку все правила игры определяет именно регулятор.

"Если у вас, по сути, продавец валюты в стране один, он же и регулятор, он же определяет правила игры, ну, давайте будем откровенны, разве вы верите, что в такой уникальной ситуации могут быть какие-то неожиданности? Нет, ну, это круто, вы сами определяете правила игры и сами в них играете. И ещё вы единственный продавец на этом рынке. Поэтому НБУ действует четко в рамках тех вещей, которые они сами для себя установили как макроэкономические прогнозы", — рассказал эксперт.

Напомним, ранее мы писали о том, что Нацбанк на 27 февраля зафиксировал курс доллара на уровне 41,64 грн, укрепив гривну на 10 копеек.