Какая средняя пенсия в Украине: в Раде назвали цифры

Пенсия / © ТСН

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Средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 июля достиг 6 410,2 грн. По сравнению с 1 апреля этого года пенсия увеличилась на 1,1% (+69 грн), а в годовом измерении — на 10,2% (+593,6 грн).

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на статистику Пенсионного фонда Украины.

Как отметил Гетманцев, на начало июля в Украине пенсионные выплаты получали около 10,26 млн человек. Он также обратил внимание на неравномерность в распределении пенсий:

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56,2% пенсионеров получают менее 5000 грн,

из них 35,7% — менее 4000 грн,

3,7% — менее 3000 грн,

зато 29% имеют пенсию в пределах от 5000 до 10 000 грн,

еще 14,8% — более 10 000 грн.

Гетманцев отметил, что средняя пенсия все еще остается ниже фактического прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. По последним данным Министерства социальной политики, в феврале 2025 года фактический прожиточный минимум для этой категории составлял 6 685,5 грн, а в июне его уровень мог приближаться к 7000 грн.

«То есть средняя пенсия сейчас равна около 92% текущего фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных, что заносит подавляющую часть пенсионеров за черту бедности«, — прокомментировал депутат.

Кроме того, по его словам, рост пенсий не успевает за уровнем инфляции. Он напомнил, что в июне годовая инфляция составила 14,3%, тогда как пенсии выросли лишь на 10,2% в годовом исчислении.

К слову, накануне заместитель министра социальной политики Дарья Марчак сообщила, что в Украине не планируют проводить дополнительную индексацию пенсий до конца 2025 года. Однако, правительство может рассмотреть дополнительные меры поддержки, если это позволит финансовое состояние страхового фонда.

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