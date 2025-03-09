Какая валюта сейчас выгоднее для инвестиций — евро или доллар: эксперт дал ответ

Инвестирование в облигации внутреннего государственного займа позволяет получать чистый доход без налогов и обеспечивает поддержку страны.

Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин в эфире КИЕВ24.

"Ну, смотрите, мы ведь всегда учитываем альтернативную стоимость, правда? То есть, можно держать в чем угодно. А какая разница сейчас? Если вы держите в трехлитровой банке, ну, не имеет значения, какой бумажечка там лежит. Но если вы думаете о том, что есть инфляция, инфляция и в долларах, и в евро, и эта бумажечка постоянно обесценивается, то вам нужно думать, куда лучше вложить, во что", — сказал он.

Эксперт отмечает, что на сегодняшний день лучшим вариантом для инвестирования являются облигации внутреннего государственного долга (ОВДП), номинированные в гривне. Поскольку эти облигации не облагаются налогами на доходы физических лиц и военным сбором, инвестор получает чистый доход — весь выплаченный доход после уплаты всех налогов. Поэтому, если сравнивать альтернативные варианты, ОВДП оказываются выгодным решением для сохранения и приумножения капитала.

"Так вот, если вы посчитаете, то окажется, что облигации внутреннего государственного долга, или военные облигации. То есть вы делаете две вещи, убиваете двух зайцев, и имеете хорошую комиссию, и помогаете Украине, правильно, понимаю? Не просто комиссию, вы получаете хороший доход. Хороший доход и помогаете стране", — сказал он.

По его словам, доходность от облигаций внутреннего государственного долга (ОВДП) на сегодняшний день даже выше, чем если бы деньги были сохранены в долларах на счете. Он подчеркнул, что ОВДП — самый выгодный вариант для инвестирования на данный момент, так как приносит лучший доход по сравнению с другими способами сохранения средств. Кроме того, инвестиции в ОВДП также поддерживают государство.

Напомним, в Нацбанке рассказали, как хотят обуздать инфляцию.

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