Какая зарплата у Зеленского и министров: журналисты сравнили доходы чиновников Украины и ЕС

Кабинет министров

Скандал в «Энергоатоме», где в материалах НАБУ фигурируют бывшие министры Герман Галущенко и Светлана Гринчук, снова обострил дискуссию о том, способны ли нынешние зарплаты топ-чиновников сдерживать коррупционные риски. В Украине пока официальные оклады в высших эшелонах власти существенно отстают и от реалий украинского частного сектора, и от выплат, которые получают чиновники в других странах.

Сколько зарабатывают украинские топ-чиновники

За октябрь бывшая министр энергетики Светлана Гринчук задекларировала 158 335 грн до налогообложения — после всех отчислений это 121 933 грн. Для сравнения, средняя зарплата по стране составляет 26 623 грн до вычета налогов.

Премьер Юлия Свириденко в 2024 году заработала на должности первого вице-премьера — министра экономики 1,2 млн грн — примерно по 100 тыс. грн ежемесячно. Еще более 3 млн грн ей принесла преподавательская работа в Киевской школе экономики.

Предыдущий глава правительства Денис Шмыгаль получил за год 1,16 млн грн, что равняется около 97 тыс. грн в месяц. Основной дополнительный доход в семью принес бизнес его жены, который дал более 7,4 млн грн.

Министр финансов Сергей Марченко заработал 1,4 млн грн в год. Экономисты обращают внимание: специалист такого уровня в частном секторе мог бы претендовать на должность финдиректора крупной компании с годовым доходом от 90 до 180 тыс. долларов. В некоторых корпорациях топ-менеджеры получают еще больше — до полумиллиона долларов в год.

Мнение экспертов об идее повышения зарплат госслужащим

Идея повышения зарплат в госсекторе впервые серьезно прозвучала после Революции достоинства, когда в министерства начали приходить менеджеры из бизнеса. Для многих из них уровень оплаты в правительстве оказался несравнимым с тем, к которому они привыкли в частных структурах.

Глеб Вышлинский из Центра экономической стратегии отмечает, что государство должно конкурировать за специалистов, а значит — предлагать оплату, приближенную к рыночной. По его оценкам, в военных условиях для ключевых должностей справедлив диапазон 200-300 тыс. грн «чистыми».

«В целом зарплаты на всех этих уровнях в органах власти должны быть сопоставимы с зарплатами в частном секторе при аналогичном уровне ответственности. Международный опыт свидетельствует, что оплата за работу на государственных должностях может быть несколько ниже, но где-то в пределах до 20%», — отметил Вышлинский.

Бывший и.о. министра экономики Павел Кухта считает, что низкие оклады отпугивают профессионалов и, наоборот, побуждают к появлению некомпетентных кадров.

«Вопрос зарплат чиновников — это же вопрос не только предотвращения коррупции, но также вопрос того, что на невысокие зарплаты приходят просто некомпетентные люди, они плохо работают — и потом государство плохо все делает. На уровне высших чиновников, я считаю, зарплата должна быть соответствующей корпоративному, частному сектору. Плюс-минус надо ориентироваться на этот уровень. Лучше этих чиновников будет меньше, но чтобы они были высокооплачиваемые. Потому что тоже должны понимать, что у людей там возникают большие расходы на самом деле.

Доцент KSE Анна Вахитова оценивает «справедливый» уровень зарплат для министров в 10-20 тыс. долларов в месяц.

«У таких людей есть соответствующие расходы. Например, если ребенок учится в частной школе, ты не заберешь его в государственную только потому, что ты стал министром. Плюс есть какие-то расходы на страховку, на определенный уровень для близких. Мне кажется, что человек, который идет в государственный сектор, не должен постоянно думать, что он должен компенсировать себе из собственных сбережений большую часть своих жизненных расходов», — отметила эксперт.

В то же время она настаивает, что сравнивать зарплаты чиновников исключительно с доходами в частном секторе — не совсем корректно. По словам доцента Киевской школы экономики, государство должно искать баланс между уровнем оплаты труда топ-чиновников и реальными доходами большинства граждан.

Сколько стоит Украине содержание государственного аппарата

В 2025 году средний оклад в центральных органах власти составляет 62,6 тыс. грн. Больше всего получают в НКРЭКУ — в среднем более 102 тыс. грн в месяц, в НАПК в среднем заработная плата составляет около 96 тыс. грн, а руководители там могут иметь до 337 тыс. грн.

Всего в Украине работают около 200 тыс. госслужащих. При действующем уровне зарплат их содержание обходится бюджету в примерно 150 млрд грн в год — это около 3% всех расходов на 2026 год.

Сейчас в Верховной Раде снова заговорили об ограничении зарплат для госслужащих. Председатель финансового комитета Даниил Гетманцев и спикер парламента Руслан Стефанчук предлагают установить максимальную планку — 80 тысяч гривен в месяц. Соответствующую правку хотят внести в госбюджет-2026, но она не будет касаться должностей в секторе обороны. Украина уже имела подобный опыт: во время пандемии в 2020 году ввели временное ограничение в 47 тысяч гривен, которое позже было отменено после судебных обжалований.

Экономист Case Ukraine Владимир Дубровский считает такие предложения популистскими.

«Это популизм на самом деле. Экс-премьер Яценюк тоже что-то подобное когда-то делал. Оно на самом деле не срабатывает, потому что люди все больше считают, что наверху все воруют. Последние события многое подтверждают. Как по мне, главное здесь — это подчеркивать, что эти правительственные чиновники живут на те деньги, которые они получают официально. Что они не имеют других доходов. И вот это надо подтверждать. То, что чиновники живут лучше, чем среднестатистические украинцы, — это естественно, потому что это должны быть талантливые специалисты, которые выполняют очень важную работу.

Свое видение реформы предлагают и депутаты от «Слуги Народа» Галина Третьякова и Виталий Безгин. Они не поддерживают инициативу по ограничению в 80 тысяч гривен, но выступают за изменение системы оплаты труда — в частности, чтобы работа депутатов местных советов перестала быть волонтерской. Верховная Рада уже приняла решение, которое сдерживает размер надбавок и премий для топ-чиновников на уровне до 30% от базовой зарплаты.

Безгин считает, что дополнительные выплаты должны зависеть от конкретных результатов. Нардеп объясняет, что представленная им и Третьяковой концепция предусматривает: зарплаты на военных должностях должны быть втрое выше, чем у публичных служащих на политических должностях.

Вопросы оплат снова обострились на фоне длительных отключений электроэнергии и отсутствия видимого прогресса в мирных переговорах. Это, по мнению экспертов, усиливает общественный запрос на оценку эффективности работы руководителей центральных органов власти и госкомпаний.

«Вы не можете получать такие зарплаты, когда государственная компания не предоставляет базовых сервисов. Это касается, например, энергетических компаний. Если вы не защитили объект и в области или в городе нет света — ну, извините, вы не можете получать такую зарплату. Это действительно надо пересматривать», — заявил экс-заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань.

Экс-руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон напоминает, что рыночный уровень оплаты труда в энергетическом секторе позволяет удерживать профессиональную команду — без которой стабильность критической инфраструктуры была бы невозможной.

Какую заработную плату имеют депутаты и почему президент получает меньше всего

В начале года нардеп Ярослав Юрчишин сообщил, что средняя депутатская зарплата — чуть больше 40 тыс. грн. Экономист Владимир Дубровский сравнил это с доходом «успешного таксиста» и отметил, что часть депутатов живет за счет «серых» доплат от бизнеса.

Нардеп Никита Потураев заявил, что получает 70-100 тыс. грн в месяц вместе с доплатами. А Виталий Безгин признает: нынешняя зарплата не соответствует объему работы и рискам, однако повышать ее без улучшения благосостояния граждан невозможно. При этом он выступает за существенное увеличение выплат президенту, премьеру и главе парламента — по крайней мере до уровня членов наблюдательных советов, где зарабатывают от 300 до 900 тыс. грн в месяц.

Президент Владимир Зеленский сейчас получает 28 тыс. грн — это самый маленький оклад в высшем руководстве государства. Он может позволить работать на такой оплате благодаря предыдущим доходам.

«Зеленский имеет неплохие накопления, он работал в бизнесе успешно, поэтому он может себе это позволить, может волонтерить фактически на этой должности. Так же Порошенко, например. Но если мы хотим выбирать не между богатыми людьми, а между всеми людьми… Ну вот условный Залужный, если он вдруг станет президентом, на что ему жить? Там довольно большие расходы есть у президента, надо даже костюм себе приличный купить, а за такие деньги он, конечно, этого всего не сможет», — подчеркнул Дубровский.

Опыт других стран

В Польше президент получает примерно 20 тысяч злотых «на руки» — это около 4,8 тысячи евро. Премьер-министр имеет 20,5 тысячи злотых до уплаты налогов (4,9 тысячи евро), его заместители — 18,3 тысячи злотых (4,4 тысячи евро), а министры — 17,8 тысячи злотых (4,3 тысячи евро). При этом польские чиновники могут увеличить доход, совмещая должности: например, работать депутатом Сейма или входить в парламентские комитеты.

Польские депутаты также имеют прозрачную систему вознаграждений: базовый оклад — 12,8 тысячи злотых (более 3 тысяч евро) и около 1 тысячи евро парламентских суточных. В то же время существует разделение на «профессиональных» и «непрофессиональных» депутатов: первые полностью посвящают себя работе в парламенте, вторые могут вести бизнес и получают только суточные.

Бывший и.о. министра экономики Павел Кухта считает, что Украине стоит позволить парламентариям и чиновникам сохранять свой бизнес, как это работает в США или ряде европейских стран: это уменьшит зависимость от государственных зарплат и снимет часть напряжения вокруг доходов чиновников. Экс-заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань добавляет, что украинская модель могла бы больше ориентироваться на опыт соседних парламентов, в частности польского.

В Германии зарплаты значительно выше. Бывший канцлер Олаф Шольц получал 30 140 евро в месяц, члены его правительства — от 20 до 25 тысяч евро. Нынешний канцлер Фридрих Мерц имеет 30 400 евро ежемесячно. Депутаты Бундестага получают 11 833 евро. Это при средней зарплате в стране на уровне 4358 евро.

Еще одной высокооплачиваемой структурой является Евросоюз. Еврокомиссары получают около 25 тысяч евро в месяц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — более 335 тысяч евро в год, почти 28 тысяч в месяц. Депутаты Европарламента — 8517 евро «на руки». Даже стартовые оклады низших служащих ЕС — от 3 до 5 тысяч евро.

Мировой рекорд среди чиновников принадлежит премьер-министру Сингапура Лоуренсу Вонгу, который зарабатывает около 1,7 миллиона долларов ежегодно. Для сравнения, президент США Дональд Трамп имеет годовой оклад в 400 тысяч долларов.

Напомним, с 1 января 2026 года минимальная заработная плата составит 8647 грн в месячном размере и 52 грн в почасовом размере. Эта норма заложена в проекте Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год, который был принят Верховной Радой за основу.