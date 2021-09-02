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Какие банки осуществляют выплаты пенсий и зарплат: обновленный список

Какие банки осуществляют выплаты пенсий и зарплат: обновленный список

УНИАН

На сегодня уполномоченными считаются 45 украинских банка.

С сентября Министерство финанасив увеличило количество банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.

Перечень уполномоченных банков опубликовало министерство на своем официальном сайте.

По состоянию на 31 августа в список входило 44 банка. Уже с 1 сентября 2021 года в перечне уполномоченных добавился еще один — Скай Банк.

Перечень уполномоченных банков через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений:

  • Ощадбанк
  • Приватбанк
  • Укргазбанк
  • Укрэксимбанк
  • Агропросперис Банк
  • Аккордбанк
  • Акцент-Банк
  • Альфа-Банк
  • банк Альянс
  • банк Восток
  • Банк инвестиций и сбережений
  • Банк Кредит Днепр
  • Банк Украинский капитал
  • Глобус Банк
  • Восточноукраинский банк «Грант»
  • идея Банк
  • Индустриалбанк
  • Коммерческий Индустриальный Банк
  • АКБ Конкорд
  • БАНК Банк
  • Креди Агриколь Банк
  • Кредобанк
  • Кристалбанк
  • банк Львов
  • Мегабанк
  • МетаБанк
  • Международный инвестиционный банк
  • Мотор-Банк
  • МТБ Банк
  • ОТП Банк
  • банк Пивденный
  • Пиреус Банк
  • Поликомбанк
  • Полтава-банк
  • ПРАВЭКС-БАНК
  • ПроКредит Банк
  • ПУМБ
  • Радабанк
  • Райффайзен Банк
  • Скай Банк
  • ТАСкомбанк
  • Укрстройинвестбанк
  • Укрсиббанк
  • Универсал Банк
  • Юнекс Банк

Напомним, с 1 сентября 2021 года массового перевода получателей пенсий на обслуживание в банки не будет. Пенсию с доставкой по месту фактического проживания пенсионера выплачивает национальный оператор почтовой связи — акционерное общество "Укрпочта". Уполномоченными на выплату пенсий есть 45 банков, перечисленные выше.

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