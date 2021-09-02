Какие банки осуществляют выплаты пенсий и зарплат: обновленный список

На сегодня уполномоченными считаются 45 украинских банка.
С сентября Министерство финанасив увеличило количество банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.
Перечень уполномоченных банков опубликовало министерство на своем официальном сайте.
По состоянию на 31 августа в список входило 44 банка. Уже с 1 сентября 2021 года в перечне уполномоченных добавился еще один — Скай Банк.
Перечень уполномоченных банков через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений:
- Ощадбанк
- Приватбанк
- Укргазбанк
- Укрэксимбанк
- Агропросперис Банк
- Аккордбанк
- Акцент-Банк
- Альфа-Банк
- банк Альянс
- банк Восток
- Банк инвестиций и сбережений
- Банк Кредит Днепр
- Банк Украинский капитал
- Глобус Банк
- Восточноукраинский банк «Грант»
- идея Банк
- Индустриалбанк
- Коммерческий Индустриальный Банк
- АКБ Конкорд
- БАНК Банк
- Креди Агриколь Банк
- Кредобанк
- Кристалбанк
- банк Львов
- Мегабанк
- МетаБанк
- Международный инвестиционный банк
- Мотор-Банк
- МТБ Банк
- ОТП Банк
- банк Пивденный
- Пиреус Банк
- Поликомбанк
- Полтава-банк
- ПРАВЭКС-БАНК
- ПроКредит Банк
- ПУМБ
- Радабанк
- Райффайзен Банк
- Скай Банк
- ТАСкомбанк
- Укрстройинвестбанк
- Укрсиббанк
- Универсал Банк
- Юнекс Банк
Напомним, с 1 сентября 2021 года массового перевода получателей пенсий на обслуживание в банки не будет. Пенсию с доставкой по месту фактического проживания пенсионера выплачивает национальный оператор почтовой связи — акционерное общество "Укрпочта". Уполномоченными на выплату пенсий есть 45 банков, перечисленные выше.
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