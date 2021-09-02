Какие банки осуществляют выплаты пенсий и зарплат: обновленный список

На сегодня уполномоченными считаются 45 украинских банка.

С сентября Министерство финанасив увеличило количество банков, через которые будет осуществляться выплата пенсий, денежной помощи и зарплат работникам бюджетных учреждений.

Перечень уполномоченных банков опубликовало министерство на своем официальном сайте.

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По состоянию на 31 августа в список входило 44 банка. Уже с 1 сентября 2021 года в перечне уполномоченных добавился еще один — Скай Банк.

Перечень уполномоченных банков через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений:

Ощадбанк

Приватбанк

Укргазбанк

Укрэксимбанк

Агропросперис Банк

Аккордбанк

Акцент-Банк

Альфа-Банк

банк Альянс

банк Восток

Банк инвестиций и сбережений

Банк Кредит Днепр

Банк Украинский капитал

Глобус Банк

Восточноукраинский банк «Грант»

идея Банк

Индустриалбанк

Коммерческий Индустриальный Банк

АКБ Конкорд

БАНК Банк

Креди Агриколь Банк

Кредобанк

Кристалбанк

банк Львов

Мегабанк

МетаБанк

Международный инвестиционный банк

Мотор-Банк

МТБ Банк

ОТП Банк

банк Пивденный

Пиреус Банк

Поликомбанк

Полтава-банк

ПРАВЭКС-БАНК

ПроКредит Банк

ПУМБ

Радабанк

Райффайзен Банк

Скай Банк

ТАСкомбанк

Укрстройинвестбанк

Укрсиббанк

Универсал Банк

Юнекс Банк

Напомним, с 1 сентября 2021 года массового перевода получателей пенсий на обслуживание в банки не будет. Пенсию с доставкой по месту фактического проживания пенсионера выплачивает национальный оператор почтовой связи — акционерное общество "Укрпочта". Уполномоченными на выплату пенсий есть 45 банков, перечисленные выше.

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