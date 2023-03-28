Какие банкноты чаще всего подделывают в Украине – данные НБУ

В Нацбанке также отметили, что в Украине существенно снизился уровень подделки банкнот гривны.
По итогам 2022 года в Украине на 1 млн штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года – около 7,1 банкноты). В Украине в прошлом году чаще всего подделывали старые банкноты трех номиналов.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Так, по данным Национального банка, 92% изъятых из обращения поддельных банкнот приходилось на банкноты трех номиналов:
- 500 грн (39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы);
- 200 грн (45% и 26% соответственно);
- 100 грн (8% и 2% соответственно).
Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн. составляли 8%.
Среди изъятых из обращения в 2022 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали: доллары США (91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты), евро (8%).
Чаще злоумышленники подрабатывали иностранные банкноты таких номиналов: 50 и 100 долларов США (23% и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов США соответственно) и 50 и 100 евро (26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро).
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