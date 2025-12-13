- Дата публикации
-
Категория
Деньги
Какие будут цены на молочные продукты в Украине: неутешительный прогноз
После праздников молочные продукты в супермаркетах подорожают.
В Украине молочные продукты - молоко, сливочное масло и кисломолочные изделия — остаются одними из самых дорогих позиций в потребительской корзине украинцев. За последние 12 месяцев цены на них выросли примерно на 15-25%.
Об этом пишут Новости.LIVE.
Экономист Владимир Чиж отметил, что новое повышение цен в январе вполне прогнозируемо и будет касаться, в частности, сливочного масла и продукции, подлежащей переработке. Он пояснил, что главными факторами роста стоимости являются:
подорожание кормов для животноводства;
увеличение расходов на логистику и топливо;
высокая стоимость энергоносителей;
необходимость закупки генераторов и топлива из-за периодических отключений электроснабжения для сохранения молочной продукции.
Сейчас средняя цена за упаковку молока с жирностью 2,6% составляет 56,98 грн (по состоянию на 11 декабря 2025 года), однако в разных сетях она значительно колеблется:
Сильпо — 33,99 грн за 900 мл;
Новус — 37,79 грн;
Фора — 38,90 грн;
Ашан — 39,40 грн;
АТБ — 39,60 грн (1,5% жирности);
Варус — 41,30 грн;
Метро — 41,90 грн;
МегаМаркет — 46,60 грн (1,6% жирности).
Эксперт подчеркнул, что хотя иногда можно воспользоваться акционными предложениями, они не смогут полностью компенсировать общее инфляционное давление, которое уже испытывают украинские потребители.
