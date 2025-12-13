ТСН в социальных сетях

223
1 мин

Какие будут цены на молочные продукты в Украине: неутешительный прогноз

После праздников молочные продукты в супермаркетах подорожают.

Наталия Магдык
Молочные продукты

Молочные продукты / © Pixabay

В Украине молочные продукты - молоко, сливочное масло и кисломолочные изделия — остаются одними из самых дорогих позиций в потребительской корзине украинцев. За последние 12 месяцев цены на них выросли примерно на 15-25%.

Об этом пишут Новости.LIVE.

Экономист Владимир Чиж отметил, что новое повышение цен в январе вполне прогнозируемо и будет касаться, в частности, сливочного масла и продукции, подлежащей переработке. Он пояснил, что главными факторами роста стоимости являются:

  • подорожание кормов для животноводства;

  • увеличение расходов на логистику и топливо;

  • высокая стоимость энергоносителей;

  • необходимость закупки генераторов и топлива из-за периодических отключений электроснабжения для сохранения молочной продукции.

Сейчас средняя цена за упаковку молока с жирностью 2,6% составляет 56,98 грн (по состоянию на 11 декабря 2025 года), однако в разных сетях она значительно колеблется:

  • Сильпо — 33,99 грн за 900 мл;

  • Новус — 37,79 грн;

  • Фора — 38,90 грн;

  • Ашан — 39,40 грн;

  • АТБ — 39,60 грн (1,5% жирности);

  • Варус — 41,30 грн;

  • Метро — 41,90 грн;

  • МегаМаркет — 46,60 грн (1,6% жирности).

Эксперт подчеркнул, что хотя иногда можно воспользоваться акционными предложениями, они не смогут полностью компенсировать общее инфляционное давление, которое уже испытывают украинские потребители.

Напомним, ранее мы писали о том, что есть молочный продуктсовсем не полезный для вашего здоровья, но он есть почти во всех холодильниках.

