Какие цены на топливо в Украине по состоянию на 11 февраля

В Украине цены на горючее изменяются в зависимости от региона.

По состоянию на 11 февраля 2025 года, цены на бензин А-95, А-92, дизельное топливо и автомобильный газ в Украине остаются стабильными, за исключением незначительного снижения цены на бензин А-92.

Об этом сообщил Минфин.

Вид топлива

Бензин А-95 премиум – 60,06

премиум – 60,06 Бензин А-95 – 56,88

– 56,88 Бензин А-92 53,82

53,82 Дизельное топливо – 55,27

Газ автомобильный – 37,07

Средняя цена бензина А-95 составляет 56,88 грн/л. Дешевые цены на топливо зафиксированы в сетях АЗС Motto и "Авантаж 7". Самые дорогие цены на бензин А-95 премиум – 64,98 грн/л на заправках "Автотранса" на Полтавщине.

Цены на горючее в Украине отличаются в зависимости от региона. К примеру, бензин А-92 можно купить за 52,98 грн/л в сетях Motto и "Кворум", а самый дорогой А-92 продается за 55,99 грн/л в сети АЗС BVS. Дизельное топливо можно приобрести по 48,70 грн/л в Житомирской области в сети "Фактор", а больше всего за него заплатят 58,99 грн/л в сетях OKKO и WOG.

Кроме региональных отличий, цены могут изменяться из-за таких факторов, как мировые цены на нефть и изменения в законодательстве. С 1 сентября 2024 вступил в силу закон, повышающий акцизный налог на горючее, что приведет к постепенному росту цен к 2028 году.

Напомним, в сентябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11256-2 о повышении акцизов на топливо.

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