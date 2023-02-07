Какие доллары и почему не хотят принимать и обменивать в Украине

Действительны ли доллары 1996 года выпуска

Согласно постановлению Нацбанка №502, коммерческие и государственные банки обязаны принимать доллары старого образца, 1996 года выпуска. Вы можете обратиться в банк с целой стодолларовой купюрой 1996 года выпуска, и банк должен обменять такую на купюру на равноценную 2009 году выпуска. В том числе банки должны обменивать доллары с незначительными повреждениями на новые. За такой обмен нужно будет заплатить установленную банком комиссию. Банк может отправить банкноты на экспертизу, которая может длится достаточно долго.

На практике, к сожалению, может происходить по-разному. Кассир может без проблем совершить обмен купюр, может отправить на проверку, и только после обменять деньги за установленную банком комиссию. Дело в том, что деятельность кассира регламентируется не только НБУ, но и внутренними предписаниями банка. Отказать в этой операции ни один банк не вправе, хотя некоторые кассиры отказываются брать такие доллары.

Обмен старых долларов. которые принимают, какие могут быть проблемы

В банкнотах, выпущенных после 1996 года использовались новые технологии защиты. Поэтому кассиры в банках иногда не могут отличить подделки 1996 года от настоящих долларов и не хотят рисковать.

В разных банках Украины обменивать могут долларовые купюры с различными повреждениями:

разорванные и склеенные, сильно изношенные,

обожженные или прожженные, с изменением цвета купюры,

если не сохранились признаки платежности (нет защитной ленты, разные надписи и следы краски/жира и т.п. нанесены на признаки платежности банкноты),

Некоторые доллары могут отправлять на проверку и обмен за границу, где находится банк-корреспондент. Данная процедура может длиться достаточно до полгода и обойдется от 10 до 50% номинала в зависимости от степени повреждения купюр.

После утверждения Кабмином в 2021 году стратегических направлений противодействия отмыванию средств на период до 2023-го проверяют не только подлинность купюры, но и ее историю. Цель таких проверок — убедиться, что данная банкнота не была привлечена в каких-либо подозрительных соглашениях, как наркоторговля, торговля оружием и т.д. Больше всего вызывают купюры с проколами, странными пятнами или надрывами. Такие купюры банки обязаны отправить в банк-корреспондент, который является ее иностранным партнером и помогает в реализации валюты.

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