Какие доллары не берут банки и обменники: на что обязательно нужно обратить внимание

Обмен валют / © Associated Press

Украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч. доллары. Причем вполне законно — ведь действующие правила позволяют отказываться от приемки испорченных купюр.

Об этом рассказали в НБУ. Там отметили, что речь идет о банкнотах с поврежденными элементами:

дизайна;

защиты.

Тем не менее, возможность обменять такие купюры все же есть по принципу инкассо. То есть придется оплатить комиссию, размер которой определяет сам банк.

В этом случае банк принимает поврежденные иностранные банкноты и направляет их в зарубежный банк-эмитент. Делается это для:

проверки подлинности купюры;

принятия решения об обмене.

При этом комиссию придется уплатить не зависимо от результата разбирательства. То есть даже если банк-эмитент откажет в приеме купюры.

«Если у вас есть иностранные банкноты, содержащие надписи, загрязнения, надрывы или разрезы, вы можете сдать их на инкассо. Нужно обратиться к любому украинскому банку, совершающему операции с соответствующей иностранной валютой. Банки принимают поврежденные и изношенные банкноты, передают их в страну происхождения и обменивают на подходящие», — рассказали в Нацбанке.

Можно ли обменять старые доллары

В то же время, подчеркивается, для обмена валюты старого образца и специфического номинала сперва следует проверить, не потеряла ли банкнота платежную способность. Сделать это можно на сайте центрального банка страны, которой принадлежит валюта. Ведь:

В некоторых случаях такая валюта может быть обменена в любом обменном пункте.

«Например, в случае с банкнотой 500 евро или долларами США, напечатанными после 1914 года, остающимися платежными средствами», — рассказали в Нацбанке.

Однако в других случаях валюту можно обменять только в центральных банках стран-эмитентов.

Напомним, на валютном рынке Украины снова смена трендов: курс доллара на прошлой неделе пошел вверх, а евро продолжил дешеветь.