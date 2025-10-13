- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 919
- Время на прочтение
- 2 мин
Какие доллары не берут банки и обменники: на что обязательно нужно обратить внимание
НБУ объяснил, когда банки законно отказывают в приеме валюты.
Украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч. доллары. Причем вполне законно — ведь действующие правила позволяют отказываться от приемки испорченных купюр.
Об этом рассказали в НБУ. Там отметили, что речь идет о банкнотах с поврежденными элементами:
дизайна;
защиты.
Тем не менее, возможность обменять такие купюры все же есть по принципу инкассо. То есть придется оплатить комиссию, размер которой определяет сам банк.
В этом случае банк принимает поврежденные иностранные банкноты и направляет их в зарубежный банк-эмитент. Делается это для:
проверки подлинности купюры;
принятия решения об обмене.
При этом комиссию придется уплатить не зависимо от результата разбирательства. То есть даже если банк-эмитент откажет в приеме купюры.
«Если у вас есть иностранные банкноты, содержащие надписи, загрязнения, надрывы или разрезы, вы можете сдать их на инкассо. Нужно обратиться к любому украинскому банку, совершающему операции с соответствующей иностранной валютой. Банки принимают поврежденные и изношенные банкноты, передают их в страну происхождения и обменивают на подходящие», — рассказали в Нацбанке.
Можно ли обменять старые доллары
В то же время, подчеркивается, для обмена валюты старого образца и специфического номинала сперва следует проверить, не потеряла ли банкнота платежную способность. Сделать это можно на сайте центрального банка страны, которой принадлежит валюта. Ведь:
В некоторых случаях такая валюта может быть обменена в любом обменном пункте.
«Например, в случае с банкнотой 500 евро или долларами США, напечатанными после 1914 года, остающимися платежными средствами», — рассказали в Нацбанке.
Однако в других случаях валюту можно обменять только в центральных банках стран-эмитентов.
Напомним, на валютном рынке Украины снова смена трендов: курс доллара на прошлой неделе пошел вверх, а евро продолжил дешеветь.