Какие доллары не принимают в обменниках и где их можно обменять в Украине

Если купюра повреждена, банк взыщет с вас комиссию при обмене.
В Украине доллары, выпущенные до 1996 года, купюры с определенными повреждениями отказываются принимать в банках и обменниках. Банкноты могут отправить на обмен в иностранный банк (инкассо).
Как говорится в разъяснении НБУ, банки принимают поврежденные купюры для обмена с банками-респондентами за границей.
На такой обмен принимают:
- поврежденные огнем, водой, химикатами купюры
- банкноты, разорвавшие на части
- если есть повреждение защитных элементов
- с загрязнениями, которые видны при просвечивании ультрафиолетом
Процедура инкассо может занять до 18 месяцев, а комиссия за такую услугу может составить около 30% от номинальной стоимости валюты.
Также не все банки смогут обменять устаревшую банкноту. Некоторые кассиры отказывают в сделке, хотя ни один банк не имеет права этого делать. Однако деятельность кассира регламентируется не только НБУ, но и внутренними предписаниями самого банка.
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