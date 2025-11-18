- Дата публикации
Какие доллары невозможно обменять в Украине: перечень банкнот
Обмен валют в Украине имеет свои нюансы: некоторые банкноты доллара принимают только на инкассо или как антиквариат. Рассказываем, какие деньги попали в «черный список».
Украинцы могут оказаться в ситуации, когда наличную наличную валюту невозможно обменять или потратить. От некоторых купюр легче избавиться от альтернативных путей, чем найти покупателя в официальных финансовых учреждениях.
Об этом пишет Новости.LIVE.
Речь идет о специфических номиналах американской валюты, а также о банкнотах в определенном физическом состоянии.
Почему не принимают большие номиналы
Мало кто знает, но в истории США выпускались банкноты номиналом значительно выше привычных 100 долларов. Речь идет о купюрах в 500, 1000, 5000 и даже 10 000 долларов.
Однако попытка обменять такое «сокровище» в украинском банке или обменнике обречена на неудачу.
Последняя печать этих банкнот состоялась еще в 1945 году. Официально из обращения их начали изымать в 1969 году.
Хотя формально они остаются платежными средствами в США, в Украине финансовые учреждения с ними не работают. Единственный вариант для владельцев таких раритетов — продажа на черном рынке или коллекционерам, где они рассматриваются исключительно как инвестиционный актив и бонистическая ценность.
Что делать с поврежденными деньгами
Другая категория «проблемных» долларов — это физически изношенные или поврежденные банкноты. Банки и обменники отказывают в обычном обмене, если на купюре присутствуют:
разрывы или следы склеивания;
пятна (жир, краска, чернила);
изменения первоначального цвета;
повреждение дизайна или элементов защиты.
Для держателей поврежденной валюты существует легальный выход, однако он не всегда выгоден. Банки могут принять такие деньги из-за процедуры инкассо.
Это означает, что украинский банк принимает вашу купюру и посылает ее в иностранный банк-корреспондент для обмена на новую. Важные нюансы инкассо:
Это не сиюминутно: процедура может занимать от нескольких недель до месяцев.
Это платно: банки взимают комиссию за эту услугу (обычно от 10% до 30% от номинала).
Эксперты отмечают, что обращаться к процедуре инкассо выгодно только при наличии большой суммы поврежденной валюты. Если у вас одна-две испорченные купюры мелкого номинала, комиссия может «съесть» значительную часть их стоимости.
