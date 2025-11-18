ТСН в социальных сетях

Какие доллары невозможно обменять в Украине: перечень банкнот

Обмен валют в Украине имеет свои нюансы: некоторые банкноты доллара принимают только на инкассо или как антиквариат. Рассказываем, какие деньги попали в «черный список».

Дарья Щербак
Деньги / © Associated Press

Украинцы могут оказаться в ситуации, когда наличную наличную валюту невозможно обменять или потратить. От некоторых купюр легче избавиться от альтернативных путей, чем найти покупателя в официальных финансовых учреждениях.

Об этом пишет Новости.LIVE.

Речь идет о специфических номиналах американской валюты, а также о банкнотах в определенном физическом состоянии.

Почему не принимают большие номиналы

Мало кто знает, но в истории США выпускались банкноты номиналом значительно выше привычных 100 долларов. Речь идет о купюрах в 500, 1000, 5000 и даже 10 000 долларов.

Однако попытка обменять такое «сокровище» в украинском банке или обменнике обречена на неудачу.

Последняя печать этих банкнот состоялась еще в 1945 году. Официально из обращения их начали изымать в 1969 году.

Хотя формально они остаются платежными средствами в США, в Украине финансовые учреждения с ними не работают. Единственный вариант для владельцев таких раритетов — продажа на черном рынке или коллекционерам, где они рассматриваются исключительно как инвестиционный актив и бонистическая ценность.

Что делать с поврежденными деньгами

Другая категория «проблемных» долларов — это физически изношенные или поврежденные банкноты. Банки и обменники отказывают в обычном обмене, если на купюре присутствуют:

  • разрывы или следы склеивания;

  • пятна (жир, краска, чернила);

  • изменения первоначального цвета;

  • повреждение дизайна или элементов защиты.

Для держателей поврежденной валюты существует легальный выход, однако он не всегда выгоден. Банки могут принять такие деньги из-за процедуры инкассо.

Это означает, что украинский банк принимает вашу купюру и посылает ее в иностранный банк-корреспондент для обмена на новую. Важные нюансы инкассо:

  • Это не сиюминутно: процедура может занимать от нескольких недель до месяцев.

  • Это платно: банки взимают комиссию за эту услугу (обычно от 10% до 30% от номинала).

Эксперты отмечают, что обращаться к процедуре инкассо выгодно только при наличии большой суммы поврежденной валюты. Если у вас одна-две испорченные купюры мелкого номинала, комиссия может «съесть» значительную часть их стоимости.

Напомним, банкир сделал прогноз по курсу валют на следующую неделю.

Так, межбанковский курс на следующей неделе будет колебаться в пределах 41,9-42,15 гривны (при активном участии НБУ в торгах). Как отметил Юрий Крохмаль, руководитель продаж «Банка Авангард, этот диапазон соответствует текущему видению регулятора равновесного курса. Курс евро на межбанковском рынке 17-23 ноября может варьироваться в диапазоне 48-49,5 гривен.

