Какие доллары невозможно обменять в Украине: перечень банкнот

Украинцы могут оказаться в ситуации, когда наличную наличную валюту невозможно обменять или потратить. От некоторых купюр легче избавиться от альтернативных путей, чем найти покупателя в официальных финансовых учреждениях.

Об этом пишет Новости.LIVE.

Речь идет о специфических номиналах американской валюты, а также о банкнотах в определенном физическом состоянии.

Почему не принимают большие номиналы

Мало кто знает, но в истории США выпускались банкноты номиналом значительно выше привычных 100 долларов. Речь идет о купюрах в 500, 1000, 5000 и даже 10 000 долларов.

Однако попытка обменять такое «сокровище» в украинском банке или обменнике обречена на неудачу.

Последняя печать этих банкнот состоялась еще в 1945 году. Официально из обращения их начали изымать в 1969 году.

Хотя формально они остаются платежными средствами в США, в Украине финансовые учреждения с ними не работают. Единственный вариант для владельцев таких раритетов — продажа на черном рынке или коллекционерам, где они рассматриваются исключительно как инвестиционный актив и бонистическая ценность.

Что делать с поврежденными деньгами

Другая категория «проблемных» долларов — это физически изношенные или поврежденные банкноты. Банки и обменники отказывают в обычном обмене, если на купюре присутствуют:

разрывы или следы склеивания;

пятна (жир, краска, чернила);

изменения первоначального цвета;

повреждение дизайна или элементов защиты.

Для держателей поврежденной валюты существует легальный выход, однако он не всегда выгоден. Банки могут принять такие деньги из-за процедуры инкассо.

Это означает, что украинский банк принимает вашу купюру и посылает ее в иностранный банк-корреспондент для обмена на новую. Важные нюансы инкассо:

Это не сиюминутно: процедура может занимать от нескольких недель до месяцев.

Это платно: банки взимают комиссию за эту услугу (обычно от 10% до 30% от номинала).

Эксперты отмечают, что обращаться к процедуре инкассо выгодно только при наличии большой суммы поврежденной валюты. Если у вас одна-две испорченные купюры мелкого номинала, комиссия может «съесть» значительную часть их стоимости.

