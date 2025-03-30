Какие доплаты предусмотрены для пенсионеров 65-70 лет в 2025 году

Пенсионеры / © УНИАН

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В Украине в 2025 году повысят выплаты пенсионерам. Согласно постановлению Кабмина №209, доплаты будут предоставляться неработающим пенсионерам с достаточным страховым стажем.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Если пенсия в возрасте 65 лет и старше меньше 3 758 грн, им будет установлена доплата к этой сумме, при наличии достаточного стажа — 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин. Лица до 70 лет также имеют право на доплату, если их пенсия меньше 3 323 грн, при наличии необходимого стажа или инвалидности I группы.

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Лица 70-80 лет — если пенсия меньше 3613 грн, ее также доплачивают (за стаж 35/30 лет). Лица 80+ — аналогичная доплата предусмотрена для тех, чья пенсия не достигает 3758 грн (минимальный стаж — 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин).

Для лиц в возрасте от 70 до 80 лет, если их пенсия меньше 3613 грн, им предоставят доплату к этой сумме, при условии, что они имеют соответствующий страховой стаж (35 лет у мужчин и 30 лет у женщин). Лица старше 80 лет получают доплату до 3758 грн, если их пенсия не достигает этой суммы, при стаже 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Пенсионеры в возрасте 65-70 лет не получают отдельных надбавок, но по достижении 70 лет им назначается дополнительная выплата. Для тех, кто в возрасте от 70 до 74 лет, эта доплата составляет 300 грн.

Напомним, с 1 апреля в Украине планируется повышение пенсий для около 630 000 работающих пенсионеров.