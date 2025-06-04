Какие годы не засчитывают в страховой стаж: важные нюансы для вашей пенсии

Страховой стаж

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Согласно статье 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», страховой стаж — это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию, и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса. Проще говоря, чтобы стаж «уходил», работодатель должен своевременно платить за работника страховые взносы и отчитываться об этом.

Главное условие — уплата страховых взносов. Без них рассчитывать на пенсионные выплаты в старости не приходится.

Мы разобрались, какие периоды работы входят в страховой стаж, а какие нет.

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Что не входит в страховой стаж в Украине в 2025 году

Для зачисления в страховой стаж для пенсии важно, чтобы ваш работодатель платил за вас страховые взносы. В этот период также входят официальные отпуска, больничные и декрет по уходу за ребенком до 3 лет.

Эксперты объяснили , какие периоды работы не отнесут в страховой стаж в 2025 году:

Неофициальное трудоустройство. Если вы работаете, но работодатель не платит за вас взнос, этот период не учитывается в стаж.

Нет уплаты страховых взносов или уплачено за неполный месяц. В таком случае месяц не засчитывается или засчитывается только за то количество дней, за которое произведена уплата.

Отсутствие записей в трудовой книжке. Если какой-либо период работы не внесен в трудовую книжку, он автоматически не засчитывается. В таком случае придется самостоятельно собирать дополнительные справки для подтверждения.

Учеба в колледжах и университетах до 2004 года. Хотя раньше обучение в вузах отмечалось в трудовых книжках, с 2004 года оно уже не учитывается в страховой стаж.

Работа по гражданско-правовому договору до 2016 года. До этого периода работодатели еще не платили взносы в Пенсионный фонд за такие договоры.

Ошибки в трудовой книжке. Печатные ошибки в личных данных, названии предприятия или отсутствии необходимых печатей могут стать причиной того, что Пенсионный фонд не засчитает этот период. Эти недостатки следует исправить заранее.

Если вы работали в стране, с которой у Украины нет официального договора о взаимном признании страхового стажа, этот период не будет засчитан.

Следует отметить, что в стаж также входит период ухода за лицом с инвалидностью, если страховой стаж за опекуна выплачивается органом социальной защиты.

Когда стаж сохраняется, несмотря на неуплату взносов

Военное служба. Украинское законодательство гарантирует, что время, проведенное на военной службе, полностью засчитывается в страховой стаж (ключевой показатель для пенсии), общий стаж работы, стаж работы по специальности, стаж государственной службы.

Это значит, что даже если ваш работодатель не платит страховые взносы, пока вы мобилизованы, этот период не теряется для начисления пенсии.

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Мобилизация не означает увольнения. Мобилизация работника не является основанием для расторжения трудового договора. В период службы он временно не выполняет свои трудовые обязанности, но рабочее место за ним сохраняется.

Работодатель обязан сделать соответствующую запись в вашей трудовой книжке о прохождении военной службы. Эта запись важна, ведь она подтверждает сохранение рабочего места и является ключевым документом для возобновления трудовых отношений после демобилизации. Эта норма украинского законодательства о труде обеспечивает социальную защиту военнослужащих.

Эти положения закона обеспечивают военнослужащим уверенность в том, что их служба на Родине не скажется негативно на их пенсионных правах и общем трудовом опыте.

Периоды простоя. Время простоя засчитывается в страховой стаж, поскольку за этот период работодатель обязан уплачивать страховые взносы в сумме не меньше минимальной.

Работа по совместительству и совмещению. Эти периоды также относят к страховому стажу.

Важно помнить, что для зачисления полнолуния в страховой стаж сумма уплаченного работодателем ЕСВ (единого социального взноса) должна быть не меньше минимальной.

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Важно знать, что период работы до 2004 может быть исключен из страхового стажа, если нет соответствующей записи в трудовой книжке. Это связано с тем, что только с 2004 года уплата страхового взноса стала обязательной.

Подтвердить страховой стаж до 2004 года можно несколькими способами:

Предоставить оригинал трудовой книжки.

Предоставить любые письменные справки, подтверждающие вашу работу на предприятии.

Если документов нет, но есть свидетели коллеги, наличие стажа можно доказать через суд.

Напоминаем, что в 2025 году для выхода на пенсию в возрасте 60 лет нужно иметь не менее 32 лет стажа, в 63 года — 22 года стажа, в 65 лет — 15 лет стажа.