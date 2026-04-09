Какие годы выгодно учитывать при выходе на пенсию

Размер пенсии напрямую зависит от количества страхового стажа

Украинцы могут самостоятельно выбрать лучшие годы для начисления пенсии и повлиять на сумму. Для увеличения пенсии важно выбирать годы с максимальным доходом, учитывая заработок до 1 июля 2000 года по желанию.

ПФУ использует сведения о заработной плате с 1 июля 2000 года. Они уже содержатся в электронных реестрах, но в редких случаях важно учесть и более ранние периоды работы.

Закон четко описывает правила исчисления пенсии. Учитывается зарплата, зафиксированная в системе персонифицированного учета. Отсчет начинается с 1 июля 2000 года.

За период до 2000 года человек может самостоятельно выбрать какие-либо 5 лет стажа. После этой даты выбора нет. Учитываются все имеющиеся данные персонификации.

Ранее сообщалось, что некоторые украинцы могут получить доплату к пенсии в размере 1038 гривен при медицинском заключении.

В апреле 2026 года в Украине проведут перерасчет выплат для работающих пенсионеров. По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), под эту категорию подпадает примерно 650 тысяч человек — это каждый четвертый работающий пенсионер. Вышедшим на пенсию позже следующий автоматический пересчет придется ждать до апреля 2027 года.