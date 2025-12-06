ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
99
Время на прочтение
1 мин

Какие государственные социальные выплаты предусмотрены в 2026 году

Рада приняла Государственный бюджет на 2026 год, в котором социальные расходы увеличены с нынешних на 47,6 млрд грн и составляют 468,5 млрд грн.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Принятый госбюджет предусматривает умеренный рост социальных стандартов в следующем году

Принятый госбюджет предусматривает умеренный рост социальных стандартов в следующем году / © ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Верховная Рада приняла 3 декабря Государственный бюджет на 2026 год. Согласно документу, в следующем году предусмотрен рост прожиточного минимума для разных категорий населения.

Повышение прожиточного минимума окажет влияние на пенсии, социальные выплаты, налоговые льготы, штрафы и минимальную зарплату, отмечает Минсоцполитики.

Основные направления социальных расходов в 2026 году

Пенсии — 251,3 млрд грн

Поддержка граждан в сложных жизненных обстоятельствах — 102,7 млрд грн, из них:

  • 9,2 млрд грн — базовая социальная помощь

  • 48,4 млрд грн — поддержка ВПЛ

Поддержка семей с детьми — 52,7 млрд грн, в том числе 24,5 млрд грн на новые программы:

  • 50 000 грн — единовременная выплата при рождении ребенка;

  • 7 000 грн ежемесячно — уход за ребенком до 1 года;

  • 7 000 грн ежемесячно — программа «єЯсла» для детей 1–3 лет;

  • 5 000 грн — единовременная выплата школьникам-первоклассникам «Упаковка школьника»

Социальная защита лиц с инвалидностью — 9,9 млрд грн

Субсидии и льготы — 42,3 млрд грн

Развитие системы социальных услуг — 2,4 млрд грн

Другие социальные выплаты — 2,1 млрд грн

Напомним, ключевым приоритетом бюджета на следующий год стал сектор обороны, аккумулирующий более половины всех расходов. Социальная сфера, образование и медицина получили сбалансированное, но экономное финансирование, в то время как капитальные инвестиции существенно ограничены.

Дата публикации
Количество просмотров
99
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie