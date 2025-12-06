- Дата публикации
Категория
Деньги
Какие государственные социальные выплаты предусмотрены в 2026 году
Рада приняла Государственный бюджет на 2026 год, в котором социальные расходы увеличены с нынешних на 47,6 млрд грн и составляют 468,5 млрд грн.
Верховная Рада приняла 3 декабря Государственный бюджет на 2026 год. Согласно документу, в следующем году предусмотрен рост прожиточного минимума для разных категорий населения.
Повышение прожиточного минимума окажет влияние на пенсии, социальные выплаты, налоговые льготы, штрафы и минимальную зарплату, отмечает Минсоцполитики.
Основные направления социальных расходов в 2026 году
Пенсии — 251,3 млрд грн
Поддержка граждан в сложных жизненных обстоятельствах — 102,7 млрд грн, из них:
9,2 млрд грн — базовая социальная помощь
48,4 млрд грн — поддержка ВПЛ
Поддержка семей с детьми — 52,7 млрд грн, в том числе 24,5 млрд грн на новые программы:
50 000 грн — единовременная выплата при рождении ребенка;
7 000 грн ежемесячно — уход за ребенком до 1 года;
7 000 грн ежемесячно — программа «єЯсла» для детей 1–3 лет;
5 000 грн — единовременная выплата школьникам-первоклассникам «Упаковка школьника»
Социальная защита лиц с инвалидностью — 9,9 млрд грн
Субсидии и льготы — 42,3 млрд грн
Развитие системы социальных услуг — 2,4 млрд грн
Другие социальные выплаты — 2,1 млрд грн
Напомним, ключевым приоритетом бюджета на следующий год стал сектор обороны, аккумулирующий более половины всех расходов. Социальная сфера, образование и медицина получили сбалансированное, но экономное финансирование, в то время как капитальные инвестиции существенно ограничены.