Какие государственные социальные выплаты предусмотрены в 2026 году

Принятый госбюджет предусматривает умеренный рост социальных стандартов в следующем году / © ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Реклама

Верховная Рада приняла 3 декабря Государственный бюджет на 2026 год. Согласно документу, в следующем году предусмотрен рост прожиточного минимума для разных категорий населения.

Повышение прожиточного минимума окажет влияние на пенсии, социальные выплаты, налоговые льготы, штрафы и минимальную зарплату, отмечает Минсоцполитики.

Основные направления социальных расходов в 2026 году

Пенсии — 251,3 млрд грн

Реклама

Поддержка граждан в сложных жизненных обстоятельствах — 102,7 млрд грн, из них:

9,2 млрд грн — базовая социальная помощь

48,4 млрд грн — поддержка ВПЛ

Поддержка семей с детьми — 52,7 млрд грн, в том числе 24,5 млрд грн на новые программы:

50 000 грн — единовременная выплата при рождении ребенка;

7 000 грн ежемесячно — уход за ребенком до 1 года;

7 000 грн ежемесячно — программа «єЯсла» для детей 1–3 лет;

5 000 грн — единовременная выплата школьникам-первоклассникам «Упаковка школьника»

Социальная защита лиц с инвалидностью — 9,9 млрд грн

Субсидии и льготы — 42,3 млрд грн

Реклама

Развитие системы социальных услуг — 2,4 млрд грн

Другие социальные выплаты — 2,1 млрд грн

Напомним, ключевым приоритетом бюджета на следующий год стал сектор обороны, аккумулирующий более половины всех расходов. Социальная сфера, образование и медицина получили сбалансированное, но экономное финансирование, в то время как капитальные инвестиции существенно ограничены.