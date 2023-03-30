Какие изменения ждут украинцев в апреле 2023 года: главные нововведения в Украине и за рубежом

Обо всех главных изменениях и нововведениях для украинцев в апреле читайте в материале ТСН.ua

Кому перечислят в апреле пенсии

В апреле будет осуществлен перерасчет выплат продолжающим работать украинским пенсионерам. Речь идет не об индексации, а именно о перерасчете пенсий с учетом увеличения страхового стажа.

В 2023 году автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам будет проводиться в порядке, на условиях и в сроки, определенных Кабмином, то есть 1 апреля. С учетом сроков поступления данных о страховом стаже и заработной платы в реестр застрахованных лиц, автоматический перерасчет обычно производится в мае с выплатой соответствующей доплаты за апрель.

Сколько будем платить за свет с 1 апреля 2023 года

Льготный период цен на электроэнергию должен был завершиться 1 апреля. Однако Кабинет Министров Украины принял решение не повышать тарифы на электроэнергию до конца отопительного сезона 2022-2023 годов как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства 24 марта 2023 года.

После завершения отопительного сезона Кабмин планирует повысить цены на электроэнергию.

Тарифы на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), анонсировала повышение тарифов на воду в два этапа.

На первом этапе пересмотра средневзвешенные тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод увеличатся в среднем на уровне 12,3%, а на втором этапе – 14,1%.

Как это повлияет на рост тарифов для конечного потребителя будет зависеть от каждого водоканала, размер тарифов которых разный, а также от наличия средств учета у потребителей или их расчета по нормам потребления, от количества потребителей, пользующихся услугами по одному договору (абонентскому счету) .

В среднем за два этапа суммы в платежках для семьи из 2-3 человек за водоснабжение и водоотвод возрастут ориентировочно на 60 грн в месяц.

Удорожание продуктов перед Пасхой

Ожидается, что на основные "пасхальные" продукты, такие как мясо и яйца, цены перед Пасхой вырастут на 10-15%. Эксперты говорят и о возможном подорожании овощей, фруктов, круп, хлеба.

Выходные в апреле

В апреле 2023 года украинцев ждут официальные выходные дни, которые приходятся на субботу и воскресенье. Согласно закону Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительных выходных, связанных с празднованием Пасхи в апреле не будет.

Все рецептурные лекарства только по электронным рецептам

Как предусмотрено приказом Министерства здравоохранения с апреля, все рецептурные лекарства в Украине можно будет купить по электронному рецепту.

До этого времени e-рецепты не были обязательными, пациенты могли выбирать, по какому рецепту приобрести лекарства в аптеке, а врачи могли выписать бумажный рецепт, если не было электричества.

Обязательно предоставление социальных услуг и услуг медицинского ухода гражданам, пострадавшим в результате травмы на производстве или имеющих профессиональное заболевание

С апреля 2023 года пострадавшие на производстве, а также имеющие профессиональную болезнь смогут полноценно пользоваться всей инфраструктурой социальных услуг, а также услугами медицинского ухода.

До этого времени фактически социальные услуги и услуги по уходу потерпевшие на производстве получали в денежном эквиваленте. С апреля социальные услуги и медицинский уход будут предоставляться как услуги через сеть инфраструктуры, которая есть в государстве, а государство будет оплачивать их тем, кто эти услуги предоставляет.

Потерпевший и его семья могут выбрать – ухаживать за родным самим, получая оплату этой услуги, или получать услуги от профессионального поставщика, что также оплатит государство. Подробный механизм получения социальных услуг будет обнародован после принятия соответствующих постановлений.

Начало регистрации для участия в Национальном мультипредметном тесте

С 3 апреля начнется регистрация для участия в Национальном мультипредметном тесте (НМТ). Регистрация продлится до 3 мая.

5-12 июня 2023 г. смогут зарегистрироваться те, кто не смог по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации или регистрировался в основной период регистрации, но в регистрации было отказано.

Не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ, для зарегистрированных участников появится возможность загрузить со своих персональных страниц приглашение, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники же дополнительной сессии НМТ смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования не позднее чем за три календарных дня до проведения дополнительной сессии НМТ.

Основная сессия тестирования будет проходить 5 июня — 23 июня, дополнительная: 11-24 июля.

Что изменится для украинцев за границей в апреле

Успеть задекларировать доходы

До 1 мая 2023 года украинцы, в результате войны выехавшие за границу, должны задекларировать доходы, если они получали денежную помощь от иностранного государства или организаций, если работали за границей.

Те украинцы, которые работали за границей должны будут уплатить налог на доходы.

Карта поляка для украинцев в Польше

С 1 апреля украинские беженцы со статусом PESEL UKR смогут получить Karta pobytu – разрешение на временное проживание в Польше.

Поэтому заявления на получение вида на жительство, которые были поданы предварительно, теряют юридическую силу. Заявления, поданные украинцами в период от 24 ноября 2022 года после 9 месяцев пребывания в Польше теряют юридическую силу.

Вместо этого с 1 апреля граждане Украины, пользующиеся временной защитой в Польше, то есть владельцы PESEL UKR, смогут подавать ходатайство на временное проживание в Польше. Подавать на карту поляка смогут украинцы официально занятые, осуществляющие трудовую деятельность по профессии, которая требует высокой квалификации (Blue Card — Голубая карта) или те, которые осуществляют собственную предпринимательскую деятельность.

В Чехии изменится помощь украинским беженцам

С 1 апреля украинцы с временной защитой смогут оформить помощь в размере прожиточного минимума в течение 150 дней с месяца предоставления временной защиты.

После 150 дней украинцев проверят на предмет того, мешает ли человеку возраст, инвалидность, обучение, необходимость ухаживать за маленьким ребенком и т.д. работать. Если таких препятствий лоя работы нет, со следующего месяца после истечения указанных 150 дней сумма помощи беженцам составит минимум для необходимого для существования. В 2023 году этот минимум составляет 3130 чешских крон.

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