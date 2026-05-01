Какие купюры чаще всего подделывают в Украине: Нацбанк обнародовал статистику

Количество ненастоящих наличных денег в Украине в 2025 году снизилось по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего среди фальшивок попадаются 500-гривневые банкноты и купюры номиналом 100 долларов.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка относительно уровня фальсификации купюр гривны, доллара и евро.

По результатам проверки в прошлом году было установлено, что на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 1,7 поддельных. Это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения.

В частности, в 2024 году на миллион настоящих банкнот выявляли около 5,1 поддельных.

Чаще всего в 2025 году из обращения изымались поддельные банкноты двух номиналов:

500 грн (80%);

200 грн (13%).

Изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 20, 50, 100 и 1000 грн составляли лишь 7%.

«В прошлом году (как и в 2021–2024 годах) больше всего подделывали банкноты гривны старого образца (2003–2007 годов), в частности 500 гривен образца 2006 года», — уточнили в Нацбанке.

Уровень изъятия ненастоящей наличной иностранной валюты по итогам 2025 года также снизился на четверть. Больше всего подделывали долларовые банкноты — 93% от общего количества, евро — лишь 7% фальсификата.

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

50 и 100 долларов США (13% и 85% от общего количества изъятых подделок);

50, 100, 200 и 500 евро (35%, 22%, 26% и 15%).

«Во избежание случаев получения подделок иностранной валюты Национальный банк советует никогда не осуществлять валютно-обменные операции "на руках", через интернет и т.д. Для этого следует обращаться исключительно в лицензированные Национальным банком пункты обмена валюты банков или небанковских финансовых учреждений», — отметили в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины 25 апреля 2026 года смягчил ряд валютных ограничений.

