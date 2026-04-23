Какие гривны подделывают чаще всего в Украине: названы лидеры по номиналам

В Украине произошло существенное сокращение уровня фальшивых купюр. Уменьшение произошло почти втрое по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщил Национальный банк Украины.

НБУ обнародовал данные по подделке банкнот гривны по итогам 2025 года.

В среднем на 1 миллион подлинных банкнот приходилось около 1,7 поддельной купюры. Это самый низкий уровень с начала полномасштабной войны. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил около 5,1 подделки на миллион.

Как отмечают в НБУ, для евро ситуация остается хуже: по данным Европейского центрального банка, в странах ЕС в 2025 году уровень подделок был более чем в восемь раз выше и достигал 14 поддельных банкнот на миллион.

Какие купюры подделывают чаще всего

Чаще всего в обращении обнаруживали фальшивые купюры номиналом 500 гривен — они составляли около 80% всех изъятых подделок. Далее следуют 200 гривен — 13%. Другие номиналы (20, 50, 100 и 1000 гривен) составляли всего 7%.

Специалисты отмечают, что подавляющее большинство подделок приходилось на банкноты старых образцов, выпущенных в 2003-2007 годах, в том числе 500 гривен образца 2006 года.

В то же время, подделки современных банкнот (2014–2019 годов выпуска) остаются редкостью — лишь около 10% от общего количества изъятых фальшивок. Это примерно 0,2 поддельных банкнот на миллион настоящих.

Большинство обнаруженных фальшивок были низкого качества и рассчитаны на невнимательность при расчетах в торговле или бытовых операциях.