Какие гривны подделывают чаще всего в Украине: названы лидеры по номиналам
В Украине существенно уменьшилось количество фальшивых банкнот: на 1 млн настоящих приходится всего 1,7 подлога, по данным НБУ.
В Украине произошло существенное сокращение уровня фальшивых купюр. Уменьшение произошло почти втрое по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщил Национальный банк Украины.
НБУ обнародовал данные по подделке банкнот гривны по итогам 2025 года.
В среднем на 1 миллион подлинных банкнот приходилось около 1,7 поддельной купюры. Это самый низкий уровень с начала полномасштабной войны. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составил около 5,1 подделки на миллион.
Как отмечают в НБУ, для евро ситуация остается хуже: по данным Европейского центрального банка, в странах ЕС в 2025 году уровень подделок был более чем в восемь раз выше и достигал 14 поддельных банкнот на миллион.
Какие купюры подделывают чаще всего
Чаще всего в обращении обнаруживали фальшивые купюры номиналом 500 гривен — они составляли около 80% всех изъятых подделок. Далее следуют 200 гривен — 13%. Другие номиналы (20, 50, 100 и 1000 гривен) составляли всего 7%.
Специалисты отмечают, что подавляющее большинство подделок приходилось на банкноты старых образцов, выпущенных в 2003-2007 годах, в том числе 500 гривен образца 2006 года.
В то же время, подделки современных банкнот (2014–2019 годов выпуска) остаются редкостью — лишь около 10% от общего количества изъятых фальшивок. Это примерно 0,2 поддельных банкнот на миллион настоящих.
Большинство обнаруженных фальшивок были низкого качества и рассчитаны на невнимательность при расчетах в торговле или бытовых операциях.