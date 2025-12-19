Какие льготы имеют родители участников боевых действий

Льготы родителям УБД

Поддержка семей украинских защитников является одной из ключевых задач государства Часто возникает вопрос: могут ли родители участников боевых действий (УБД) рассчитывать на льготы, если они еще не достигли пенсионного возраста? Ответ утвердительный: статус нетрудоспособности не обязателен для основных коммунальных льгот, но существуют важные условия.

Наличие удостоверения участника боевых действий дает доступ к значительной социальной и коммунальной поддержке. Родители военнослужащих с этим статусом имеют право на ряд льгот, закрепленных Законом Украины №3551-XII «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и актуальных правил Пенсионного фонда Украины.

Имеют ли право трудоспособные родители на льготы

Законодательство разрешает родителям участников боевых действий пользоваться льготами даже в том случае, если они продолжают работать. Главным фактором здесь является возраст или состояние здоровья, а факт совместного проживания.

Когда военнослужащий получает статус УБД, он получает право на скидку 75% на оплату коммунальных услуг. По закону эта скидка распространяется на самого льготника и членов его семьи, проживающих вместе с ним. К списку таких лиц относятся:

Жена или мужчина.

Несовершеннолетние дети.

Мать и отец (независимо от трудоспособности) при условии совместного быта и регистрации по одному адресу.

Итак, если вы проживаете вместе с сыном или дочерью, которые имеют статус УБД, вы официально входите в состав семьи, и на вашу долю потребления также начисляется скидка.

Перечень льгот для родителей (независимо от трудоспособности)

При совместном проживании с ребенком-УБД, родители имеют право на:

75% скидки на квартирную плату: в пределах социальных норм (21 кв. м на человека плюс 10,5 кв. м на семью).

75% скидки на коммунальные услуги: поставка газа, электроэнергии, воды и отопления. Для лиц с инвалидностью скидка может составлять 100%;

75% скидки на топливо : если дом не подключен к системе центрального отопления.

Роль статуса «нетрудоспособны»: когда это важно

Хотя для базовых льгот трудоспособность не критическая, термин «нетрудоспособные» появляется в законе для предоставления дополнительных преимуществ в двух случаях:

Если семья состоит исключительно из нетрудоспособных лиц (например, родители-пенсионеры живут сами или вместе с ребенком-УБД), государство позволяет рассчитывать льготу на газ для отопления на площадь, которая вдвое больше стандартной — 42 квадратных метра на человека вместо 21.

В случае гибели военнослужащего право на льготы как члены семьи погибшего предоставляется только нетрудоспособным родителям (пенсионерам или лицам с инвалидностью).

Что нужно сделать для оформления льгот

Главным требованием есть подтверждение совместного проживания. Если вы проживаете отдельно от ребенка УБД, получить эти льготы на собственное жилье невозможно. Если же вы живете вместе, алгоритм действий таков: