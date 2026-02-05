Льготы УБД и ветеранов войны

В украинском законодательстве статусы «участник боевых действий» и «ветеран войны» имеют существенные отличия, хотя их часто путают в повседневной жизни. Как утверждают экпсерты, эти термины имеют разное правовое значение, поэтому государство предусматривает для каждой категории отдельный объем социальных гарантий и выплат.

Какая разница между УБД и ветераном войны

Согласно закону «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», понятие «ветеран войны» является общим и значительно шире статуса УБД. К этой большой категории относятся не только участники боевых действий, но и лица с инвалидностью в результате войны и непосредственно участники войны.

Статус участника боевых действий имеет более узкие критерии предоставления, поскольку его получают только лица, принимавшие непосредственное участие в выполнении боевых задач. Сюда входят военнослужащие Вооруженных сил Украины, представители других военных формирований, добровольцы территориальной обороны, полицейские и другие силовики. Вместо этого участниками войны могут стать и гражданские лица, которые привлекались к обороне государства или пострадали от конфликта, даже если они не находились непосредственно на линии огня.

Какие льготы имеют УБД и ветераны войны

Уровень государственной поддержки для этих категорий существенно отличается, что неоднократно отмечали в Пенсионном фонде.

Участники боевых действий имеют право на наиболее расширенный пакет социальных гарантий. В частности, они получают 75% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива для домов без централизованного отопления. Также для них предусмотрен бесплатный проезд в большинстве видов общественного транспорта и бесплатные лекарства по рецепту.

Лица со статусом участника войны также имеют право на государственную помощь, однако ее объем меньше. К примеру, вместо 75% они получают лишь 50% скидки на оплату коммунальных услуг, жилья и топлива. Право на безвозмездные медикаменты за ними сохраняется, но общий перечень льгот значительно скромнее, чем у тех, кто участвовал в боях.

Можно ли потерять статус УБД

Статус участника боевых действий не является неизменным и может быть отменен государством. Это происходит в случаях совершения лицом тяжких правонарушений или если при оформлении статуса были поданы недостоверные сведения. Такое решение принимается после тщательной проверки всех обстоятельств в установленном законом порядке.

Важно понимать, что потеря статуса УБД автоматически отменяет право на все связанные с ним государственные преференции. Это касается медицинского обеспечения, транспортных льгот и скидок на оплату жилищно-коммунальных услуг.