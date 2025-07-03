Какие льготы предусмотрены для жен участников боевых действий в Украине в 2025 году

Какие льготы предусмотрены для жен участников боевых действий

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Во времена полномасштабной войны в Украине статус участника боевых действий (УБД) получили сотни тысяч военнослужащих, выполняющих задачи на фронте. Рядом с ними — их семьи, несущие не менее тяжелое бремя войны.

Согласно украинскому законодательству, в частности Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», семьи военнослужащих, получившие статус участника боевых действий (УБД), в том числе жены, имеют право на определенные льготы. Законодательство Украины предоставляет женам военных, имеющих статус УБД, целый комплекс льгот — от жилищно-коммунальных до социальных и медицинских. В то же время доступ к этим льготам требует соблюдения четкой процедуры оформления.

Жилищно-коммунальные льготы для жен участников боевых действий: скидки на оплату жилья, коммунальных услуг и топлива

Скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг — это одна из самых распространенных форм поддержки. УБД имеют право на значительную скидку на коммунальные платежи. Если УБД погиб, это право наследуют члены его семьи, что позволяет им значительно экономить на ежемесячных платежах за квартиру, отопление, водоснабжение и другие коммунальные услуги. Размер скидки может варьироваться в зависимости от количества членов семьи и других факторов, определенных законодательством. Закон предусматривает 75% скидку на оплату жилья , рассчитываемую исходя из нормативной жилой площади — это 21 м² на каждого члена семьи и дополнительно 10,5 м² на всю семью. Это правило действует независимо от формы собственности жилья — оно применяется как для частных, так и для муниципальных квартир. Кроме скидки на квартплату, жены военных имеют право на 75% уменьшения суммы за потребленные коммунальные услуги — газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотвод. Если жилье не подключено к центральному отоплению, такая же скидка распространяется на твердое топливо или сжиженный газ, необходимые для обогрева. Важно, что льгота действует только в пределах социальной нормы потребления. В случае превышения лишнее придется оплачивать самостоятельно. Для семей, где участник боевых действий получил инвалидность в результате войны, предусмотрены еще более широкие льготы — в таких случаях государство может покрывать до 100% стоимости коммунальных услуг .

Льготы на получение жилья или улучшение жилищных условий . Для нуждающихся в улучшении жилищных условий или не имеющих собственного жилья предусмотрены специальные программы. УБД имеют первоочередное право на получение жилья из государственного или коммунального фонда или могут воспользоваться льготными кредитами на строительство или приобретение жилья. В случае гибели УБД члены его семьи, включая жену, также получают это первоочередное право. Дополнительно может быть предусмотрена компенсация на наем жилья.

Первоочередное право на отвод земельных участков . Это право закреплено непосредственно за УБД. Они имеют преимущество при получении земельных участков для индивидуального домостроения, ведения садоводства или огородничества. Важно, если муж со статусом УБД жив, то право на безвозмездное получение земельного участка реализует он лично. Однако в случае его гибели это право переходит к членам его семьи, и жена, муж (как член семьи погибшего защитника/защитницы) также может им воспользоваться.

В некоторых случаях, если УБД или его семья (в случае его гибели) не может воспользоваться правом на получение жилья в натуральном виде, законодательством предусмотрена денежная компенсация. Механизм этой компенсации подробно регулируется отдельными постановлениями Кабинета министров Украины.

Бесплатное медицинское обслуживание и психологическая помощь

Жены военных имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Это включает в себя не только амбулаторное лечение, но и пребывание в стационаре при наличии соответствующих показаний. Кроме того, по рецепту врача женщины могут получать медикаменты бесплатно или на льготных условиях — в рамках утвержденных Национальной службой здоровья Украины программ.

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Не менее важна возможность получения психологической поддержки. Учитывая эмоциональную нагрузку, которая ложится на плечи женщин военнослужащих, государство и общественные организации предлагают доступ к бесплатной психологической реабилитации, в частности, когда муж вернулся из плена или имеет ПТСР.

Образовательные льготы для женщин и их детей

Жены участников боевых действий имеют доступ к программам переквалификации и повышения квалификации, финансируемым государством. Это открывает возможность получить новую профессию или пройти обучение для улучшения условий трудоустройства. В отдельных случаях предусмотрено даже второе высшее образование за государственные средства.

У детей таких семей также есть ряд льгот. В частности, они пользуются преимущественным правом на зачисление в детские сады, школы и внешкольные учебные заведения. При поступлении в учреждения профессионального и высшего образования дети участников боевых действий могут претендовать на внеконкурсное поступление или перевод на бюджетную форму обучения, а также на бесплатное проживание в общежитиях.

Кроме этого, дети имеют право на первоочередное направление в детские лагеря, санатории и заведения отдыха, включая финансирование таких поездок за счет государственного или местного бюджета.

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Социальные выплаты в случае гибели военного

Если военнослужащий, имевший статус УБД, погиб во время выполнения боевых заданий, его жена имеет право на ряд дополнительных льгот. В таком случае назначается пенсия в связи с потерей кормильца, которую женщина может получать независимо от возраста и страхового стажа пожизненно.

Также законодательство предусматривает возможность единовременной денежной помощи, компенсации на погребение, а также юридической и психологической поддержки. Кроме того, дети погибшего военного сохраняют полный объем образовательных и социальных льгот.

Еще одной важной гарантией является освобождение от уплаты налогов на недвижимость и земельного сбора для членов семьи погибшего военнослужащего. В некоторых случаях местные власти также могут выделять средства на приобретение жилья.

Как оформить льготы: алгоритм действий

Чтобы воспользоваться предусмотренными льготами, жена участника боевых действий должна иметь соответствующие документы. Первым шагом является получение статуса УБД ее мужем — этот статус подтверждается специальным удостоверением, выдаваемым Министерством обороны или другими уполномоченными органами.

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После этого женщина должна обратиться в органы социальной защиты или Пенсионный фонд Украины — лично или через электронные сервисы. К заявлению следует добавить копии паспорта, идентификационного кода, свидетельства о браке, удостоверения УБД и справки о составе семьи.

Заявку можно подать через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, в ближайшем отделении ПФУ или с помощью портала «Дия».

После проверки документов и учета в Едином государственном автоматизированном реестре льготников (ЕДАРП) гражданка получает подтверждение права на льготы, после чего соответствующие скидки начинают действовать автоматически или со следующего расчетного периода.

Льготы для жен участников боевых действий в Украине являются важным элементом государственной поддержки семей военнослужащих. Они охватывают жилищно-коммунальные, медицинские, образовательные, социальные и налоговые сферы. В то же время воспользоваться этими правами возможно только при правильном оформлении и подаче всех необходимых документов. В период войны такая помощь становится не только юридической защитой, но и проявлением благодарности государства к тем, кто несет на себе груз фронта и тыла.

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