Какие лимиты на снятие наличных в банкоматах Украины и где еще можно снять деньги

Кроме лимитов на снятие наличных, банки также установили лимиты для денежных переводов с карты на карту.

В Украине были установлены лимиты на снятие наличных через банкоматы после начала полномасштабной войны во избежание ее дефицита. Каждый банк устанавливает свой собственный предел суммы.

Об этом свидетельствует информация Нацбанка Украины.

Лимит снятия наличных в банкоматах

Лимит снятия наличных в "ПриватБанке" составляет 20 тыс. грн за раз. Следующую операцию по снятию наличных денег в банкомате этого банка можно осуществить только через три часа.

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В банкомате "Ощадбанк" можно снять не более 50 тыс. грн в сутки. Количество раз пользования банкоматами не ограничено. То есть снимать в банкомате можно разные суммы, но превысить суточный лимит в 50 тыс. не удастся.

В банкомате "Укрэксимбанка" можно снять 25 тыс. грн. за раз. Число таких операций не ограничивается.

Лимит снятия наличных "Райффайзен Банк" – 20 тыс. грн в сутки.

Лимит снятия наличных "Укргазбанк" — 5 000 грн за раз. Суточный предел – 20 тыс. грн.

Лимит снятия наличных "Сенс Банк" – 20 тыс. грн в сутки.

Лимит снятия наличных "ПУМБ" – 20 тыс. грн в сутки.

Лимит снятия наличных "Укрсиббанк" – 20 тыс. грн в сутки.

Лимит снятия наличных "ОТП Банк" – 5 000 грн за раз. Количество операций не ограничено.

Лимит снятия наличных "Универсал банк" – 20 тыс. грн в сутки.

Лимит снятия наличных "Пивденный" – 10 тыс. грн за раз. Суточный предел – 20 тыс. грн.

Лимит снятия наличных "Кредобанк" – 10 тыс. грн за раз. В следующий раз снять наличные в банкомате можно только через 2 ч. 30 мин.

Лимит снятия наличных "Таскомбанк" — 10 тыс. грн в сутки.

Где можно снять наличные, кроме банкоматов

Наличные можно снять в магазинах, на АЗС и в аптеках.

К примеру, в сетях "АТБ-Маркет", "Сильпо", "Фора", Varus, Fozzy, "ЛотОК", Trash!, "Точка" можно снять до 6000 грн.

В сетях "Сим23" и EVA можно снять 2000 грн.

В сетях NOVUS и Roshen можно снять 500 грн.

На АЗС OKKO и WOG можно снять наличные до 6000 грн; на автозаправках "Укрнафта" – до 5000 грн; на АЗС "БРСМ-Нафта" — 500 грн.

6000 грн наличных можно снять в следующих аптеках: "Белая ромашка", "Аптека АНЦ", "Аптека 911", "МедСервис". Наличные (сумма не указана) можно получить также в "Аптеке Доброго Дня", "Аптеке Копейка", "Аптеке оптовых цен".

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Лимиты переводов с карты на карту

Кроме лимитов на снятие наличных, банки также установили лимиты для денежных переводов с карты на карту. Все для противодействия мошенничеству и отмыванию денег.

Заметим, что лимиты действуют не только на суммы переводов, но и на количество транзакций. В каждом банке они разные.

Лимиты переводов в "ПриватБанке"

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Так, лимиты переводов в "ПриватБанке" между физическими лицами установлены на разном уровне – все зависит от того, получает ли клиент деньги или отправляет. Однако в любом случае перевести с карты на карту за один раз можно 29 999 грн.

По Украине за месяц разрешено производить 200 транзакций на общую сумму не более 1 млн грн;

за границу можно провести не более 20 переводов в месяц на общую сумму не выше 100 тыс. грн.

Лимиты для получателя денег:

по Украине за месяц разрешено 350 транзакций на общую сумму не более 1 млн. грн.;

из-за границы разрешено получить не более 50 переводов в месяц на общую сумму не выше 399 999 грн.

Лимиты переводов в "Монобанке"

В "Монобанке" действуют такие лимиты на переводы между физическими лицами:

перевести на карту украинского банка за одну операцию можно до 60 тыс. грн;

лимиты на количество переводов на карточку: в день – 50 раз, в 4 дня – 100 раз, в месяц – 150 раз.

Максимальная сумма, которую можно перевести в месяц, определяется лимитом платежных систем: MasterCard – не больше эквивалента 10 тыс. дол. по курсу НБУ, Visa – не больше эквивалента 25 тыс. дол. по курсу НБУ.

Для P2P-переводов на иностранные карты за одну операцию можно перевести до 30 тыс. грн в эквиваленте, но не менее 1 долл./1 евро/1 грн; разрешено пять таких операций в неделю и 10 – в месяц;

Для переводов за границу через SWIFT действует лимит НБУ на инвестиции за границу. Переводы внутри этого лимита проводятся при наличии подтверждающих документов: сумма операций не должна превышать 200 тыс. евро на календарный год.

Напомним, в феврале заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что НБУ может ввести новые ограничения по карточным переводам физических лиц, но решение еще не приняли.

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