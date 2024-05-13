Какие минимальные пенсии в Украине: от чего зависит размер выплат, сколько получают украинцы

От чего зависит размер минимальной пенсии

Некоторые украинские пенсионеры получают минимальные пенсионные выплаты. Минимальная пенсия в Украине привязана к прожиточному минимуму. С 1 января 2024 года прожиточный минимум в Украине составляет 2 361 гривну, соответственно минимальная выплата (социальная пенсия) для пенсионеров увеличилась с 2 093 г до 2 361 гривны. Перерасчет минимальных пенсий зависит от возраста пенсионеров и их страхового стажа.

Каков размер минимальной пенсии

Весенняя индексация 2024 года была нацелена именно на повышение самых маленьких пенсий. В результате минимальная пенсия была увеличена до 2 725 гривен. Изменились размеры минимальных пенсий украинцев и в зависимости от возраста и страхового стажа.

С 1 марта 2024 года минимальные размеры выплат пенсионерам, которым назначена пенсия в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" таковы:

Пенсионеры, достигшие 65 лет, которые не работают и имеют полный страховой стаж 30/35 лет – 3370 гривен.

Минимальная пенсия украинцев до 70 лет при полном стаже 30/35 лет и лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа составляет 2 980 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

(кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной). Для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет, минимальная пенсия составляет 3240 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

(кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной). Украинцам, которым исполнилось 80 лет, у которых страховой стаж составляет 20/25 лет – 3370 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной)

(кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) Всем другим категориям пенсионеров, которые не работают (независимо от стажа), социальные выплаты составляют 2 725 гривен ( кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).

От чего зависит размер пенсии по возрасту в Украине

Размер пенсии по возрасту в Украине зависит от ряда факторов — в частности, от размера официальной заработной платы из которой начислялись взносы в Пенсионный фонд Украины, от средней заработной платы в стране на момент выхода на пенсию, личного коэффициента заработной платы пенсионера, показывающего, насколько официальная зарплата пенсионера была больше, равной или меньше средней заработной платы по стране, коэффициенту страхового стажа.

Как рассчитывается размер пенсии по возрасту

Для расчета пенсии используют заработную плату за последние три года по данным Пенсионного фонда. Эту зарплату нужно умножать на отношение собственной зарплаты к средней и умножить на стаж в годах и на 1%.

Средняя зарплата за последние три года составляет 13 547 грн. Средний размер пенсионных выплат по состоянию на конец апреля составил 5 743,27 гривны. А работающие пенсионеры получали пенсию в среднем 6 094,28 гривны.

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