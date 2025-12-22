Какие монеты и купюры выходят из обращения в Украине

Мелкие монеты уже не нужны и не выполняют свои функции / © УНИАН

В Украине постепенно изымают монеты номиналом 10 копеек (с 1 октября 2025 года), а ранее из обращения были полностью выведены монеты 1, 2, 5 и 25 копеек. Все эти монеты остаются платежным средством, но попадая в банки больше не возвращаются в обращение.

Банкноты имеют ограниченный срок службы. Бумажные купюры изнашиваются в среднем за 2–5 лет в зависимости от качества материала и интенсивности использования. Монеты служат длиннее, но тоже со временем теряют четкость рисунков и становятся неудобными для расчетов.

При росте цен на товары и услуги мелкие монеты и купюры теряют покупательную способность и становятся неудобными.

НБУ регулярно обновляет банкноты и монеты, а старые номиналы и образцы постепенно выводятся из обращения.

Какие купюры вышли из обращения в Украине:

все банкноты до 2003 года выпуска

банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен старого образца заменяются монетами

банкноты номиналом 100, 200 и 500 гривен образца 2003-2006 годов изымаются и заменяются новыми, с усовершенствованной защитой

Какие копейки не ходят в Украине: из обращения выведены 1, 2, 5 и 25 копеек, а старые образцы монет 1 и 2 гривны постепенно вытесняются новыми.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14093 о переименовании разменной монеты Украины. Вместо слова «копейка» предлагают ввести «шаг».