Ситуация на рынке труда становится все более напряженной: показатель конкуренции среди соискателей работы стремительно растет. В частности, в Соединенных Штатах количество претендентов на одно рабочее место увеличилось вдвое по сравнению с весной 2022 года. Усложнение процесса трудоустройства обусловлено не только большой конкуренцией, но и ощутимым дефицитом актуальных навыков у кандидатов.

Находить работу помогает ИИ

На первом месте из всех препятствий найти работу почти две трети опрошенных людей назвали конкуренцию на рынке труда. Об этом говорится в исследовании linkedin.

Второе место занимает неуверенность в том, подходит ли человек на должность, а третье — пробелы в навыках.

Рекрутеры заявляют, что имеют меньше вакансий, а требования к кандидатам растут.

66% рекрутеров сообщили, что за последний год им труднее найти квалифицированных специалистов.

кроме того, от них ожидают более быстрого закрытия вакансии и поиска более сильных кандидатов, которые не всегда можно заметить с первого взгляда.

В исследовании отдельное место предоставляется искусственному интеллекту, ведь многие рекрутеры при подборе персонала обращаюсь именно к нему.

Следовательно, две трети рекрутеров планируют увеличить использование ИИ для предварительного отбора на собеседования в 2026 году.

Среди тех, кто ищет работу, 81% уже использует ИИ. А почти половина уверяет, что инструменты искусственного интеллекта повышают уверенность в собеседовании.

Какие профессии станут нужны в 2026 году?

По прогнозам World Economic Forum, на 2026 год больше всего может вырасти спрос на следующие профессии:

Специалисты по данным (Big Data) — это анализ данных и использование больших объемов данных в работе.

AI и Machine Learning специалисты — люди, занимающиеся разработкой и внедрением систем искусственного интеллекта.

FinTech инженеры — специалисты в финансовых технологиях.

Разработчики программного обеспечения и приложений.

Информационные и кибербезопасные аналитики — спрос на профессию растет на фоне роста киберугроз.

Экологические и энергетические инженеры — специалисты, связанные с «зеленой» трансформацией.

В США же на 2026 год до пяти самых быстрорастущих профессий, по данным linkedin, входят: инженеры ШИ, консультанты и стратеги по ШИ, специалисты по продаже новостроек, анотаторы данных и исследователи искусственного интеллекта/модельного обучения.

Как в Украине?

Ранее ТСН.ua писал о том, что украинский рынок труда в ближайшие годы претерпевает существенные изменения. Даже после завершения войны спрос на кадры будет формироваться под влиянием цифровизации, масштабного восстановления страны и перехода к «зеленым» технологиям. Уже сейчас эксперты советуют задумываться, какие специальности будут иметь наибольшие перспективы — как для молодежи, так и тех, кто планирует сменить профессию.

По прогнозу искусственного интеллекта GPT, через 3–5 лет в Украине будут больше всего ценить специалистов в сферах технологий, инженерии, медицины и логистики. Именно эти направления станут ключевыми для экономического обновления и развития страны.

Следует отметить, что больше всего работодателям не хватает специалистов рабочих и педагогических специальностей: лидерами по количеству вакансий стали электромонтеры, ассистенты учителей, слесари-сантехники и слесари-ремонтники. Также значительный спрос наблюдается на официантов, токарей и операторов станков с программным управлением.