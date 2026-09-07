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Какие овощи дорожают прямо сейчас: актуальные цены на рынках Украины
Сентябрь изменил ценники на украинских рынках: часть овощей подешевела, а некоторые популярные позиции уже дорожают.
Аналитики подвели итоги цен на украинских рынках. Так, удалось узнать, что в течение первой недели сентября украинцы активно покупали яблоки, в то же время начали дорожать белокочанная капуста, помидоры, огурцы и зеленый лук. Рассказываем подробнее об актуальных ценах на овощи и фрукты.
Об этом сообщает портал EastFruit.
Какие овощи и фрукты можно купить на рынках сейчас: что предлагают продавцы
В Украине за последнюю неделю подешевели репчатый лук и морковь. В то же время большинство других овощей начало стремительно дорожать. На рынках активно увеличивается предложение помидоров, слив и белокочанной капусты, но цены пока не уменьшаются.
Украинцы покупают сахарную кукурузу, пекинскую и цветную капусту, а также сладкий перец и помидоры на засолку. Растет спрос на лук. Также активно украинцы начали покупать овощи на «борщевой набор».
Товаром №1 на рынках за прошлую неделю стали яблоки. Также на полках супермаркетов и рынках уже начала появляться турецкая хурма.
Равномерно сокращается предложение винограда, ведь начинает завершаться сезон сбора урожая.
Цены на овощи и фрукты в начале сентября: что подорожало
В течение последней недели рынок овощей отметился уверенным ростом стоимости белокочанной капусты. За неимением предложения вверх пошли ценники на огурцы, а вслед за ними повысилась стоимость томатов. Подорожали также баклажаны, острый перец и свежая зелень.
Временно подешевели цветная, пекинская капуста и брокколи, а также морковь и репчатый лук.
Сезонный спад цен продолжился на малину, голубику, виноград и персики. Зато земляника садовая, сливы и нектарины уже дорожают, как и арбузы с дынями.
На украинских рынках по результатам первой недели сентября наблюдаются такие цены на овощи и зелень:
Белокочанная капуста: 18–22 грн/кг
Морковь: 12–14 грн/кг
Лук репчатый: 12–14 грн/кг
Помидоры: 25–40 грн/кг
Огурцы: 30–55 грн/кг
Перец сладкий: 28–60 грн/кг
Капуста цветная: 40–50 грн/кг
Брокколи: 45–55 грн/кг
Капуста пекинская: 48–55 грн/кг
Баклажаны: 40–45 грн/кг
Острый перец: 70–200 грн/кг
Петрушка: 150–180 грн/кг
Зеленый лук: 175–185 грн/кг
Не изменились за эту неделю цены на картофель (11–13 грн/кг), свеклу (10–12 грн/кг), кабачки (33–37 грн/кг), чеснок (60–170 грн/кг), сахарную кукурузу (7–9 грн/шт), укроп (145–155 грн/кг) и укроп (145–155 грн/кг).
На фрукты, ягоды и бахчевые цены таковы:
Груши: 45–70 грн/кг
Земляника садовая: 140–160 грн/кг
Голубика: 190–230 грн/кг
Абрикосы: 60–80 грн/кг
Персики: 40–70 грн/кг
Нектарины: 70–100 грн/кг
Малина: 180–250 грн/кг
Сливы: 18–50 грн/кг
Арбузы: 8–12 грн/кг
Дыни: 25–30 грн/кг
Виноград: 60–110 грн/кг
Не изменились цены на яблоки (16–40 грн/кг), апельсины (50–130 грн/кг), лимоны (100–120 грн/кг), бананы (60–70 грн/кг) и гранаты (190–210 грн/кг).
В Украине подорожает рыба
Напомним, в Украине ожидается очередной рост цен на рыбу. По словам главы союза «Рыба Украины» Любомира Гайдамаки, из-за сложной логистики через ЕС, скачков курса валют и роста стоимости горючего и электроэнергии импортная рыба может подорожать на 10–20%, а при негативном сценарии — на 25–30%.
Отечественная продукция прибавит в цене: от 5% до 12% в целом, а наиболее уязвимые форель и клариевый сом — до 15–20%.
Дефицит рыбы не предполагается, однако импорт формирует около 93–94% легального рынка страны. Около 80% закупок приходится на виды, которые невозможно вырастить в местных водоемах (хек, скумбрия, сельдь, лосось).
Поэтому украинская рыба не сможет полноценно заменить импортную. По состоянию на конец августа цены на отечественный толстолобик составляли 170–190 грн/кг, карпа — около 300 грн/кг, а форели — до 500 грн/кг.