Какие овощи дорожают прямо сейчас: актуальные цены на рынках Украины

Какие овощи подорожали в сентябре / © Pixabay

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Аналитики подвели итоги цен на украинских рынках. Так, удалось узнать, что в течение первой недели сентября украинцы активно покупали яблоки, в то же время начали дорожать белокочанная капуста, помидоры, огурцы и зеленый лук. Рассказываем подробнее об актуальных ценах на овощи и фрукты.

Об этом сообщает портал EastFruit.

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Какие овощи и фрукты можно купить на рынках сейчас: что предлагают продавцы

В Украине за последнюю неделю подешевели репчатый лук и морковь. В то же время большинство других овощей начало стремительно дорожать. На рынках активно увеличивается предложение помидоров, слив и белокочанной капусты, но цены пока не уменьшаются.

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Украинцы покупают сахарную кукурузу, пекинскую и цветную капусту, а также сладкий перец и помидоры на засолку. Растет спрос на лук. Также активно украинцы начали покупать овощи на «борщевой набор».

Товаром №1 на рынках за прошлую неделю стали яблоки. Также на полках супермаркетов и рынках уже начала появляться турецкая хурма.

Равномерно сокращается предложение винограда, ведь начинает завершаться сезон сбора урожая.

Цены на овощи и фрукты в начале сентября: что подорожало

В течение последней недели рынок овощей отметился уверенным ростом стоимости белокочанной капусты. За неимением предложения вверх пошли ценники на огурцы, а вслед за ними повысилась стоимость томатов. Подорожали также баклажаны, острый перец и свежая зелень.

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Временно подешевели цветная, пекинская капуста и брокколи, а также морковь и репчатый лук.

Сезонный спад цен продолжился на малину, голубику, виноград и персики. Зато земляника садовая, сливы и нектарины уже дорожают, как и арбузы с дынями.

На украинских рынках по результатам первой недели сентября наблюдаются такие цены на овощи и зелень:

Белокочанная капуста: 18–22 грн/кг

Морковь: 12–14 грн/кг

Лук репчатый: 12–14 грн/кг

Помидоры: 25–40 грн/кг

Огурцы: 30–55 грн/кг

Перец сладкий: 28–60 грн/кг

Капуста цветная: 40–50 грн/кг

Брокколи: 45–55 грн/кг

Капуста пекинская: 48–55 грн/кг

Баклажаны: 40–45 грн/кг

Острый перец: 70–200 грн/кг

Петрушка: 150–180 грн/кг

Зеленый лук: 175–185 грн/кг

Не изменились за эту неделю цены на картофель (11–13 грн/кг), свеклу (10–12 грн/кг), кабачки (33–37 грн/кг), чеснок (60–170 грн/кг), сахарную кукурузу (7–9 грн/шт), укроп (145–155 грн/кг) и укроп (145–155 грн/кг).

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На фрукты, ягоды и бахчевые цены таковы:

Груши: 45–70 грн/кг

Земляника садовая: 140–160 грн/кг

Голубика: 190–230 грн/кг

Абрикосы: 60–80 грн/кг

Персики: 40–70 грн/кг

Нектарины: 70–100 грн/кг

Малина: 180–250 грн/кг

Сливы: 18–50 грн/кг

Арбузы: 8–12 грн/кг

Дыни: 25–30 грн/кг

Виноград: 60–110 грн/кг

Не изменились цены на яблоки (16–40 грн/кг), апельсины (50–130 грн/кг), лимоны (100–120 грн/кг), бананы (60–70 грн/кг) и гранаты (190–210 грн/кг).

В Украине подорожает рыба

Напомним, в Украине ожидается очередной рост цен на рыбу. По словам главы союза «Рыба Украины» Любомира Гайдамаки, из-за сложной логистики через ЕС, скачков курса валют и роста стоимости горючего и электроэнергии импортная рыба может подорожать на 10–20%, а при негативном сценарии — на 25–30%.

Отечественная продукция прибавит в цене: от 5% до 12% в целом, а наиболее уязвимые форель и клариевый сом — до 15–20%.

Дефицит рыбы не предполагается, однако импорт формирует около 93–94% легального рынка страны. Около 80% закупок приходится на виды, которые невозможно вырастить в местных водоемах (хек, скумбрия, сельдь, лосось).

Поэтому украинская рыба не сможет полноценно заменить импортную. По состоянию на конец августа цены на отечественный толстолобик составляли 170–190 грн/кг, карпа — около 300 грн/кг, а форели — до 500 грн/кг.

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