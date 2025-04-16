Какие пенсии получают украинцы: в каких регионах наибольшие выплаты

Пенсии в Украине / © ТСН.ua

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Несмотря на ежегодную индексацию, реальная пенсия в Украине продолжает уменьшаться. На начало апреля 2025 года в Украине насчитывается 10,3 миллиона пенсионеров — это на 176 тысяч меньше, чем год назад.

Об этом сообщил портал «Опендатабот».

После индексации средняя пенсия в стране достигла 6341 грн (около $152). В гривне это на 10% больше, чем в прошлом, но инфляция за тот же период составила 14,6%. Таким образом, покупательная способность продолжает падать.

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Каждый третий пенсионер (32,3% или более 3 млн. человек) получают 3 340 грн ($80). Еще 398 тысяч украинцев получают менее 3000 грн, хотя после индексации их количество уменьшилось почти в 7 раз.

Распределение пенсий по размеру:

Более 10 000 грн — 14,5% (1,5 млн человек)

5 001–10 000 грн — 28,9% (2,99 млн)

4 001-5 000 грн — 20,4% (2,1 млн)

3 001-4 000 грн — 32,3% (3,34 млн)

До 3 000 грн — 3,9% (398 тысяч)

В Украине более 1,5 миллиона пенсионеров, или 14,5%, получают ежемесячно более 10 тысяч гривен. В среднем эта сумма составляет 15640 грн ($374). Еще около 3 миллионов человек имеют пенсии несколько выше среднего показателя по стране — 6 860 грн ($164).

В то же время 2,1 миллиона человек (20%) живут примерно на 4 500 грн ($107) ежемесячно. Самые высокие пенсии — в Киеве (8 708 грн), Донецкой (7 814 грн) и Луганской (7 314 грн) областях. Меньше всего получают жители Тернопольщины (4 931 грн) и Черновицкой области (5 100 грн).

Больше пенсионеров проживает в Днепропетровской области — 873 тысячи, в Киеве — 748 тысяч, и в Харьковской области — 707 тысяч. Меньше всего — в Черновицкой области: 206 тысяч.

28% пенсионеров продолжают работать — это 2,9 миллиона человек. Их средний размер пенсии — 6 863 грн.

Напомним, некоторые украинцы могут получить существенную доплату к пенсии.