Какие пенсионные доплаты должны получать украинцы, которым за 70

Украинцам определенного возраста принадлежат определенные возрастные надбавки, рассказываем кому и какие.

Размеры выплат возрастных надбавок и кому они назначены, прописаны в постановлении Кабинета министров № 963 от 15 сентября 2021 года. Изначально возрастные доплаты были доступны для украинцев от 85 лет, сейчас их могут получать и 70-летние украинцы.

Возрастная доплата назначается при условии, если размер ежемесячной пенсионной выплаты с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, индексаций и т.п. меньше размера средней заработной платы в Украине за 2020 год, с которой уплачены страховые взносы — менее 10 340 грн .

Как отметили в Пенсионном фонде пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет от 1 октября 2022 установлена надбавка в сумме 300 гривен.

При достижении 75 лет украинцам положена уже другая сумма доплаты – в размере 400 грн. После индексации, которая состоится в марте 2022 года, эта сумма будет составлять 456 гривен.

В марте этого года будут проиндексированы, а значит, увеличатся все возрастные доплаты.

Для начисления возрастных надбавок специально не нужно никуда обращаться.

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