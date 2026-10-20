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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Какие продукты подорожали больше всего за годы войны: сравнение цен в украинских супермаркетах

Как выросли цены на социально важные продукты в Украине за время войны: некоторые — вдвое

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Цены на продукты

Цены на продукты

За годы полномасштабной войны в Украине произошел беспрецедентный рост цен на базовую продуктовую корзину. Согласно данным, опубликованным изданием Минфин, стремительнее возросла стоимость рыбной продукции, сливочного масла и мяса.

Что подорожало больше всего за годы войны

Абсолютным лидером по темпам роста цен стала соленая сельдь, стоимость которой за 4 года выросла более чем вдвое — на 115% (со 108,82 грн до 233,51 грн за 1 килограмм). Стремительный скачок объясняется сложностью импортной логистики, ростом стоимости топлива и закупкой сырья за границей в валюте.

Сразу за рыбной продукцией по скорости схождения ценников идет сливочное масло, прибавившее в цене 91% (пачка весом 200 граммов подорожала с 60,32 грн до 115,10 грн). Значительный скачок цен зафиксирован и на мясо, свиная ошейка выросла в цене на 84% (до 324,72 грн за килограмм), а куриное филе подорожало на 78% (до 227,90 грн за килограмм).

Товар/продукт

Цена в 2022 г.

Цена в 2026 г.

Рост (%)

Соленая сельдь (1 кг)

108,82 грн

233,51 грн

+115%

Сливочное масло (200 г)

60,32 грн

115,10 грн

+91%

Свиной ошейок (1 кг)

176,58 грн

324,72 грн

+84%

Куриное филе (1 кг)

127,79 грн

227,90 грн

+78%

Что выросло в цене умеренно

Существенный скачок испытали и другие социально важные продукты питания, без которых не обходится ежедневный рацион украинцев. Куриные яйца подорожали на 75% (с 43,06 грн. до 75,24 грн. за десяток). Питьевое молоко прибавило в цене 73% (с 34,41 грн до 59,69 грн за 1 литр).

Также существенно изменились ценники на хлебобулочные изделия и молочку: пшеничный хлеб подорожал на 71% (с 27,67 грн. до 47,23 грн. за буханку), а сметана прибавила 70% (с 33,93 грн. до 57,62 грн. за упаковку).

Товар/продукт

Цена в 2022 г.

Цена в 2026 г.

Рост (%)

Куриные яйца (10 шт.)

43,06 грн

75,24 грн

+75%

Питьевое молоко (1 л)

34,41 грн

59,69 грн

+73%

Пшеничный хлеб (1 буханка)

27,67 грн

47,23 грн

+71%

Сметана (1 упаковка)

33,93 грн

57,62 грн

+70%

Что подорожало меньше всего за годы войны

Единственным товаром в исследованном списке, рост стоимости которого за этот период не превысил отметку 30%, стали свежие огурцы. Они прибавили в цене 28% — с 63,04 грн. до 80,60 грн. за 1 килограмм, хотя их итоговая стоимость остается сезонной.

Экономисты объясняют столь существенный рост цен несколькими базовыми факторами: общей инфляцией, разрушением производственных мощностей из-за боевых действий, сложностью логистики импорта, повышением стоимости топлива, закупкой сырья в валюте, а также дополнительными затратами бизнеса на альтернативное энергообеспечение.

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