Какие продукты подорожали больше всего за годы войны: сравнение цен в украинских супермаркетах

Цены на продукты

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За годы полномасштабной войны в Украине произошел беспрецедентный рост цен на базовую продуктовую корзину. Согласно данным, опубликованным изданием Минфин, стремительнее возросла стоимость рыбной продукции, сливочного масла и мяса.

Что подорожало больше всего за годы войны

Абсолютным лидером по темпам роста цен стала соленая сельдь, стоимость которой за 4 года выросла более чем вдвое — на 115% (со 108,82 грн до 233,51 грн за 1 килограмм). Стремительный скачок объясняется сложностью импортной логистики, ростом стоимости топлива и закупкой сырья за границей в валюте.

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Сразу за рыбной продукцией по скорости схождения ценников идет сливочное масло, прибавившее в цене 91% (пачка весом 200 граммов подорожала с 60,32 грн до 115,10 грн). Значительный скачок цен зафиксирован и на мясо, свиная ошейка выросла в цене на 84% (до 324,72 грн за килограмм), а куриное филе подорожало на 78% (до 227,90 грн за килограмм).

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Товар/продукт Цена в 2022 г. Цена в 2026 г. Рост (%) Соленая сельдь (1 кг) 108,82 грн 233,51 грн +115% Сливочное масло (200 г) 60,32 грн 115,10 грн +91% Свиной ошейок (1 кг) 176,58 грн 324,72 грн +84% Куриное филе (1 кг) 127,79 грн 227,90 грн +78%

Что выросло в цене умеренно

Существенный скачок испытали и другие социально важные продукты питания, без которых не обходится ежедневный рацион украинцев. Куриные яйца подорожали на 75% (с 43,06 грн. до 75,24 грн. за десяток). Питьевое молоко прибавило в цене 73% (с 34,41 грн до 59,69 грн за 1 литр).

Также существенно изменились ценники на хлебобулочные изделия и молочку: пшеничный хлеб подорожал на 71% (с 27,67 грн. до 47,23 грн. за буханку), а сметана прибавила 70% (с 33,93 грн. до 57,62 грн. за упаковку).

Товар/продукт Цена в 2022 г. Цена в 2026 г. Рост (%) Куриные яйца (10 шт.) 43,06 грн 75,24 грн +75% Питьевое молоко (1 л) 34,41 грн 59,69 грн +73% Пшеничный хлеб (1 буханка) 27,67 грн 47,23 грн +71% Сметана (1 упаковка) 33,93 грн 57,62 грн +70%

Что подорожало меньше всего за годы войны

Единственным товаром в исследованном списке, рост стоимости которого за этот период не превысил отметку 30%, стали свежие огурцы. Они прибавили в цене 28% — с 63,04 грн. до 80,60 грн. за 1 килограмм, хотя их итоговая стоимость остается сезонной.

Экономисты объясняют столь существенный рост цен несколькими базовыми факторами: общей инфляцией, разрушением производственных мощностей из-за боевых действий, сложностью логистики импорта, повышением стоимости топлива, закупкой сырья в валюте, а также дополнительными затратами бизнеса на альтернативное энергообеспечение.

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