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Какие продукты подорожали больше всего за годы войны: сравнение цен в украинских супермаркетах
Как выросли цены на социально важные продукты в Украине за время войны: некоторые — вдвое
За годы полномасштабной войны в Украине произошел беспрецедентный рост цен на базовую продуктовую корзину. Согласно данным, опубликованным изданием Минфин, стремительнее возросла стоимость рыбной продукции, сливочного масла и мяса.
Что подорожало больше всего за годы войны
Абсолютным лидером по темпам роста цен стала соленая сельдь, стоимость которой за 4 года выросла более чем вдвое — на 115% (со 108,82 грн до 233,51 грн за 1 килограмм). Стремительный скачок объясняется сложностью импортной логистики, ростом стоимости топлива и закупкой сырья за границей в валюте.
Сразу за рыбной продукцией по скорости схождения ценников идет сливочное масло, прибавившее в цене 91% (пачка весом 200 граммов подорожала с 60,32 грн до 115,10 грн). Значительный скачок цен зафиксирован и на мясо, свиная ошейка выросла в цене на 84% (до 324,72 грн за килограмм), а куриное филе подорожало на 78% (до 227,90 грн за килограмм).
|
Товар/продукт
|
Цена в 2022 г.
|
Цена в 2026 г.
|
Рост (%)
|
Соленая сельдь (1 кг)
|
108,82 грн
|
233,51 грн
|
+115%
|
Сливочное масло (200 г)
|
60,32 грн
|
115,10 грн
|
+91%
|
Свиной ошейок (1 кг)
|
176,58 грн
|
324,72 грн
|
+84%
|
Куриное филе (1 кг)
|
127,79 грн
|
227,90 грн
|
+78%
Что выросло в цене умеренно
Существенный скачок испытали и другие социально важные продукты питания, без которых не обходится ежедневный рацион украинцев. Куриные яйца подорожали на 75% (с 43,06 грн. до 75,24 грн. за десяток). Питьевое молоко прибавило в цене 73% (с 34,41 грн до 59,69 грн за 1 литр).
Также существенно изменились ценники на хлебобулочные изделия и молочку: пшеничный хлеб подорожал на 71% (с 27,67 грн. до 47,23 грн. за буханку), а сметана прибавила 70% (с 33,93 грн. до 57,62 грн. за упаковку).
|
Товар/продукт
|
Цена в 2022 г.
|
Цена в 2026 г.
|
Рост (%)
|
Куриные яйца (10 шт.)
|
43,06 грн
|
75,24 грн
|
+75%
|
Питьевое молоко (1 л)
|
34,41 грн
|
59,69 грн
|
+73%
|
Пшеничный хлеб (1 буханка)
|
27,67 грн
|
47,23 грн
|
+71%
|
Сметана (1 упаковка)
|
33,93 грн
|
57,62 грн
|
+70%
Что подорожало меньше всего за годы войны
Единственным товаром в исследованном списке, рост стоимости которого за этот период не превысил отметку 30%, стали свежие огурцы. Они прибавили в цене 28% — с 63,04 грн. до 80,60 грн. за 1 килограмм, хотя их итоговая стоимость остается сезонной.
Экономисты объясняют столь существенный рост цен несколькими базовыми факторами: общей инфляцией, разрушением производственных мощностей из-за боевых действий, сложностью логистики импорта, повышением стоимости топлива, закупкой сырья в валюте, а также дополнительными затратами бизнеса на альтернативное энергообеспечение.