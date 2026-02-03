Какие продукты подорожают больше всего из-за проблем в энергетике

Продукты подорожают / © Pixabay

Несмотря на то, что крупы и масло не нуждаются в холодильниках, длительные отключения электроэнергии могут отразиться на их стоимости.

Об этом сообщила эксперт Лариса Гук, пишет «Зеркало недели».

Какими будут цены на продукты питания в условиях энергетической неопределенности

Крупы

Эксперт предупреждает, что рост цен на крупы вероятен в пределах инфляции — до 10%.

Мука будет дорожать дороже, хотя свои 10–15% в течение года прибавит.

Хлеб

Производители хлеба придумывают новые сорта, что увеличивает их доходы.

«Гречаные багеты сейчас практически во всех основных торговых сетях. Цена колеблется от 45 до 51 грн. за единицу весом 300 граммов. Никто не обратил внимания, что качественный хлеб давно уже пересек предел 100 грн/кг. Так что свежеиспеченный хлеб из качественной муки в течение года дотянется до 150 грн/кг», — сказала экспертка.

Потребление традиционных сортов хлеба понемногу сокращается, как и потребление хлеба в целом.

Сахар и масло

Сахар — доступный, потому что «автобан» на ЕС перекрыли. Средний ценник — 26–28 грн/кг.

«Масло также доступно, но дорожает. Будем смотреть бюджетный вариант. В начале 2025-го речь шла о 50 грн/бутылка (около 850 граммов). В настоящее время уже дешевле 61 грн/бутылка практически не найти. В то же время именно подсолнечное масло обеспечило 5,2 млрд долл. в общем экспорте продовольствия в 2025 году (всего наторговали на 22,6 млрд долл)», — добавила она.

Ранее сообщалось, что инфляция в феврале удержится на уровне января — около 1-1,1%. Цены будут давить постепенное исчерпание запасов овощей и так называемая «генераторная наценка» — затраты производителей на топливо для автономной работы. Хотя мнения аналитиков по поводу общих темпов инфляции различаются, покупателям следует готовиться к традиционному февральскому удорожанию «борщового набора» и импортных фруктов. В то же время, стабильные цены производителей дают надежду, что подорожание не будет критическим для базовых продуктов питания.