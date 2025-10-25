Какие продукты подорожают первыми в случае новых блэкаутов

Отключение света ударит по кошелькам / © pixabay.com

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру могут снова ударить по кошелькам украинцев. Если ситуация со светом ухудшится, продукты питания могут прибавить в цене.

Об этом пишет Аgronews.ua.

Наибольший рост цен ожидается на товары, производство или хранение которых требует постоянного электроснабжения. Эксперты прогнозируют удорожание от 10 до 30% в зависимости от продолжительности отключений света.

Под угрозой молочная продукция, мясо, яйца и хлеб, ведь они зависят от непрерывной работы холодильного и производственного оборудования.

Важная причина роста цен в прошлый сезон блэкаутов — использование генераторов во время отключений. Горючее для них автоматически закладывается в стоимость продукции.

Масштаб ценового роста напрямую зависит от графиков отключений. Если свет будут выключать на несколько часов трижды или четыре раза в неделю, продукты вырастут в цене не более чем на 7%. Но если отключения будут продолжаться по 8 часов ежедневно, подорожание может составить до 30%.

Во время предыдущих блэкаутов само молоко, мясо, яйца и хлеб подорожали на 10-30% в зависимости от того, сколько часов в сутки не было света и как активно предприятия пользовались генераторами.

Напомним, эксперт Олег Попенко предупредил, что Киев может остаться без тепла, воды и света на длительное время.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отопительный сезон 2025-2026 годов станет самым сложным за все время полномасштабной войны, поскольку Россия жестко атакует одновременно все энергетические объекты столицы.