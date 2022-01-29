Какие продукты подорожают в ближайшее время – прогноз от НБУ

Какие продукты подорожают в ближайшее время – прогноз от НБУ

У НБУ прогнозируют, что высокая продовольственная инфляция будет сохраняться.

Национальный банк Украины прогнозирует рост цен на подсолнечное масло, сахар, хлеб и тепличные овощи.

Об этом говорится в Инфляционном прогнозе за январь 2022 года.

В документе указывается, что высокая продовольственная инфляция будет сохраняться. В частности, речь идет о продуктах, требующих больших энергозатрат.

"Дополнительно будут влиять успокоение мирового инфляционного всплеска и исчерпание последствий пандемии, что, в частности, отразится на более существенной коррекции цен на сырье, продовольствие и логистику. Учитывая мощность проинфляционных факторов и необходимость дальнейшей поддержки постпандемического восстановления экономики ст. п. за соблюдение заложенных в базовый сценарий монетарных условий ожидается в середине 2023 года", – говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожали овощи борщового набора. Эксперты объясняют такое удорожание увеличением тарифов на энергоносители и отменой льгот для производителей с начала нынешнего года.

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