Украинцев предупредили о подорожании продуктов / © Associated Press

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В 2025 году в Украине продолжат дорожать продукты. Это может относиться к овощам, необходимым для приготовления борща, хлебобулочной продукции. После поста подорожает мясо, а ближе к Пасхе — куриные яйца.

Об этом изданию “РБК-Украина” рассказал заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Цены на хлеб

“За прошлый год цены на хлебобулочные изделия выросли на 20%. Ситуация в этом году будет такая же, поскольку в январе и феврале мы видели подорожание на 1%, а вот в марте рост немного притормозил, но не факт, что так будет в дальнейшем. Поэтому, скорее всего, будем наблюдать постепенное повышение цен”, — сказал он.

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В формировании цены на хлеб большую роль играет стоимость электроэнергии, а также цены на логистику и соотношение курса доллара к гривне, потому что стоимость многих производственных процессов закладывается в валюте. Также на цену вливает отсутствие кадров, поскольку это сопровождается затратами, в частности, применение машинных технологий и создает дополнительную финансовую нагрузку, которая далее учитывается в формировании цены на продукцию.

Цены на мясо

По данным Марчука, стоимость говядины растет, потому что поголовье скота уменьшается. Впрочем, она не слишком популярна среди украинцев из-за дороговизны. И стоимость кормов также высока. Пока рост цен на говядину немного приостановился, но с окончанием поста и в связи с майскими праздниками цена может подняться.

Стоимость овощей для борщевого набора

Цены на борщовый набор выросли в прошлом году, поскольку было недостаточно продукции, которую закладывали на хранение, а именно: картофель, морковь, свекла, капуста, лук. Аграрии пытались продать овощи сразу с поля, а то, что можно было хранить, оно поднялось в цене и такая тенденция будет к моменту получения нового урожая, когда начнут появляться овощи с открытого грунта.

“Сезон должен быть неплохой, поскольку многие из-за невозможности поставки продукции из Херсонской и Запорожской областей начали увеличивать площади выращивания овощей в Киевской области, поэтому предложений будет достаточно. Впрочем, пока овощи не будут дешевыми”, — считает Марчук.

Ранее сообщалось, что в Украине подорожают яйца.