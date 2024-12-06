Какие продукты стоит купить сейчас, до Нового года, пока цены ниже: мнение эксперта

Какие продукты подорожают к Новому году
По мнению владельца крупной сети гипермаркетов Олега Вишнякова, в ближайшее время цены на основные продукты питания будут расти. Среди них – хлеб, овощи «борщового набора», мясо, молочные изделия, а также крупы и масло.
Чтобы сэкономить на покупках в канун праздников, стоит планировать закупку продуктов заранее.
Какие продукты на Новый 2025 год лучше купить заранее
- Мясо в канун праздников всегда растет в цене, поэтому покупать его заранее выгодно.
- Яйца используются для приготовления разнообразных блюд, цены на них продолжают расти. Лучше купить их заранее, поскольку в канун праздников цены могут еще подскочить.
- Фрукты – важная часть новогоднего стола. Яблоки, мандарины, гранаты, бананы лучше купить заранее, когда их цена не достигла праздничных пиков.
- Растительное масло лучше закупить сейчас, пока цены не выросли, тем более что масло может храниться длительное время.
- Сахар – продукт, используемый для приготовления всевозможных новогодних десертов.
- Сыры – незаменимый элемент на праздничном столе. Приобрести сыры можно заранее, они имеют длительный срок хранения.
- Молочные продукты, такие как сыр, сметана, йогурты и сливки, часто становятся более дорогими к праздникам. Чтобы сэкономить, можно приобрести сейчас и заморозить.
- Картофель, морковь, лук с приближением праздников дорожают.
- Покупка круп и макарон сейчас позволит сэкономить, ведь на них часто возникает спрос во время праздников.
Среди причин удорожания эксперт назвал:
Увеличение затрат на производство и хранение, в первую очередь при отключении электроэнергии. Высокие цены на энергоносители, ведь электроэнергия является ключевым фактором для хранения и транспортировки продуктов, особенно в холодное время года.
Растут цены на корма, а продукция животноводства, включая мясо и молочные изделия, зависит от их стоимости.
Сезонные колебания, цены на овощи, яйца обычно зимой растут.
Читайте также: