Какие продукты стоит купить сейчас, до Нового года, пока цены ниже: мнение эксперта

По мнению владельца крупной сети гипермаркетов Олега Вишнякова, в ближайшее время цены на основные продукты питания будут расти. Среди них – хлеб, овощи «борщового набора», мясо, молочные изделия, а также крупы и масло.

Чтобы сэкономить на покупках в канун праздников, стоит планировать закупку продуктов заранее.

Какие продукты на Новый 2025 год лучше купить заранее

Мясо в канун праздников всегда растет в цене, поэтому покупать его заранее выгодно.

Яйца используются для приготовления разнообразных блюд, цены на них продолжают расти. Лучше купить их заранее, поскольку в канун праздников цены могут еще подскочить.

Фрукты – важная часть новогоднего стола. Яблоки, мандарины, гранаты, бананы лучше купить заранее, когда их цена не достигла праздничных пиков.

Растительное масло лучше закупить сейчас, пока цены не выросли, тем более что масло может храниться длительное время.

Сахар – продукт, используемый для приготовления всевозможных новогодних десертов.

Сыры – незаменимый элемент на праздничном столе. Приобрести сыры можно заранее, они имеют длительный срок хранения.

Молочные продукты, такие как сыр, сметана, йогурты и сливки, часто становятся более дорогими к праздникам. Чтобы сэкономить, можно приобрести сейчас и заморозить.

Картофель, морковь, лук с приближением праздников дорожают.

Покупка круп и макарон сейчас позволит сэкономить, ведь на них часто возникает спрос во время праздников.

Среди причин удорожания эксперт назвал:

Увеличение затрат на производство и хранение, в первую очередь при отключении электроэнергии. Высокие цены на энергоносители, ведь электроэнергия является ключевым фактором для хранения и транспортировки продуктов, особенно в холодное время года.

Растут цены на корма, а продукция животноводства, включая мясо и молочные изделия, зависит от их стоимости.

Сезонные колебания, цены на овощи, яйца обычно зимой растут.

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