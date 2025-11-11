Какие продукты вырастут в цене до конца года: прогноз

Продукты / © Pixabay

До конца 2025 года украинцы могут ожидать повышения ценна некоторые продукты питания, в частности мясо, фрукты и масло, тогда как овощи и яйца пока не подорожали.

Об этом рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в комментарии 24 Каналу.

По его словам, больше всего за год выросли цены на мясо, мясопродукты, фрукты и подсолнечное масло. В то же время благодаря хорошему урожаю стабилизировались цены на овощи. Сезонное подорожание мяса и мясопродуктов ожидается ближе к новогодним праздникам из-за роста спроса, однако существенного скачка цен на свинину не прогнозируют благодаря увеличенному импорту.

Цены на яйца держатся стабильно в течение последних нескольких месяцев, а молочные продукты подорожали в среднем на 2% за год. Сезонные колебания могут влиять на рынок цитрусовых — апельсины и мандарины, по прогнозам, снизятся в цене из-за увеличения предложения.

Относительно факторов, влияющих на рост цен, аналитик отмечает:

Проблемы в энергетике и отключения электроэнергии заставляют предприятия тратить больше на хранение продуктов, что отражается на конечной цене.

Высокая стоимость рабочей силы из-за дефицита кадров также увеличивает наценку на продукты.

Цены на кормовую базу для мясных и молочных продуктов остаются относительно стабильными, поскольку урожайность сельхозкультур не претерпела значительных изменений.

Таким образом, украинцам стоит готовиться к постепенному подорожанию мяса, фруктов и масла, тогда как овощи и яйца останутся доступными.

Напомним, ранее мы писали о том, что несмотря на то, что нынешний урожай пшеницы в Украине остался на уровне прошлого года (около 22 миллионов тонн), украинцам стоит готовиться к дальнейшему росту ценна хлеб.