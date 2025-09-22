Какие расходы на ребенка в Украине: эксперты назвали суммы для каждого возраста

Родители с ребенком / © Freepik

Вопрос расходов на ребенка встает перед каждой семьей уже с момента его рождения. Родители стремятся дать малышу все самое лучшее — от качественного питания и комфортной одежды до возможностей для развития, обучения и новых впечатлений. Так сколько надо зарабатывать, чтобы дать ребенку все и даже немного больше?

Об этом пишет «Новыны.LIVE».

Мнение психолога

По словам психолога Любови Земельской, финансовые возможности каждой семьи разные, и это влияет на расходы на детей. Кто-то ограничивается базовыми потребностями, другие берут кредиты, чтобы обеспечить малышей всем необходимым, а некоторые просто заваливают ребенка подарками и множеством кружков. Однако на самом деле самое важное — найти в этом вопросе золотую середину.

«На самом деле родителям важно найти в этом вопросе баланс. И с одной стороны, дать ребенку все необходимое для развития, а с другой — не загонять семью в финансовую ловушку. Ведь „немного больше“ — это не про дорогие вещи или кучу кружков. Это про стабильность, внимание и чувство защищенности», —объяснила психолог.

Сколько стоит содержание ребенка в разном возрасте?

Дети до 5 лет

По словам финансового консультанта Елены Конык, в этом возрасте наибольшие расходы идут на питание ребенка, медицинский уход, подгузники, одежду, игрушки и детский сад. Минимальный бюджет — 8-12 тыс. грн ежемесячно.

«Если говорить о „все и немного больше“ — то нужно добавить еще 5-7 тысяч гривен на развивающие кружки, плавание, логопеда, качественные игрушки и одежду», — отмечает консультант.

В то же время психолог отмечает: материальные вещи — не главное.

«Лишние игрушки не заменят ежедневного общения, совместных прогулок и чтения книг. Деньги в этот период стоит вкладывать не столько в вещи, сколько в качественное время, проведенное вместе с малышом», — говорит Земельская.

Дети до 10 лет

Для школьника минимальная сумма расходов возрастает до 18 тыс. грн в месяц. Это покрывает обучение, одежду, секции, кружки и отдых.

«Если говорить о немного большем — то нужно добавить еще где-то 10 тысяч гривен в месяц, которые пойдут на поездки, дополнительные курсы, спортивные сборы или современную технику для обучения», — отмечает Конык.

В этом возрасте ребенок формирует круг интересов, и ему нужна поддержка.

«Если у семьи нет возможности оплачивать все сразу, стоит помочь ребенку выбрать 1-2 направления, где он сможет реализовать себя. Например, для девочки — рисование и танцы. Для мальчика — плавание и футбол. Важно, чтобы деньги не стали причиной давления. Ребенок не должен чувствовать себя виноватым, если какие-то занятия недоступны», — добавляет психолог.

Дети до 15 лет

«В этот период потребности ребенка растут. Нужно много одежды и обуви, потому что подросток быстро растет, он хочет иметь современную технику, гаджеты, а также возможность проводить время со своими друзьями. А это тоже дополнительная статья финансовых расходов для родителей. Ну и, кроме того, не надо забывать о расходах на кружки, репетиторов и школу», — объясняет консультант.

Минимальный бюджет — 15-22 тыс. грн в месяц. Если добавить заграничные путешествия, профессиональный спорт или музыку — сумма возрастает до 30-32 тыс.

Земельская отметила, что с точки зрения психологии, в этом возрасте ребенка родителям очень важно сохранять баланс. Чрезмерная бережливость может спровоцировать конфликты с подростком, а чрезмерные расходы могут воспитать в ребенке потребительское отношение.

«Здесь работает принцип „разумной достаточности“: лучше инвестировать в развитие навыков, которые помогут в будущем, чем в статусные покупки. Ну и обязательно нужно ребенку давать пространство для самостоятельности», — отметила психолог.

Дети до 18 лет

Финансовые расходы сосредотачиваются на образовании, подготовке к ВНО и поступлению в учебное заведение, а также на аренде жилья в случае обучения в другом городе или стране. Так, минимально необходимая сумма в месяц стартует от 25 тыс. грн.

«Если говорить о „чуть больше“ — то это минимум плюс 15-20 тысяч гривен на качественные курсы, путешествия, подготовку к международным программам, первые инвестиции в собственное развитие ребенка», — говорит Конык.

Психолог добавила, что в период с 15 до 18 лет очень важно научить своего ребенка планировать бюджет, работать с карманными деньгами и делать собственные покупки.

«Ребенок должен понять, что деньги — это не самоцель, а ресурс для достижения целей. Ведь для него финансы становятся инструментом для формирования взрослой ответственности», — объяснила Земельская.

Общие советы экспертов

Создавайте «финансовую подушку»: даже 10% от дохода, отложенные ежемесячно, помогут в непредвиденных ситуациях.

Различайте «хочу» и «нужно»: ребенок должен осознавать разницу.

Инвестируйте в развитие, а не в статусные вещи.

Говорите с детьми о деньгах, объясняйте их происхождение.

Балансируйте материальное и нематериальное: внимание и время с родителями часто ценнее подарков.

К слову, ранее сообщалось о том, сколько стоит собрать ребенка в первый класс в 2025 году. По средним ценам, расходы на канцелярские товары составляют примерно 3 329 грн. Одежда и обувь для мальчика — в среднем 7 000 грн, а для девочки — 5 900 грн. В общем подготовить первоклассника к школе стоило от 9 000 до 10 500 грн.