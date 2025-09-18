Какие товары подорожают в 2026 году из-за налогов: кому приготовиться

Рост цен

Реклама

Власти планируют получить дополнительные доходы в размере более 400 миллиардов гривен, и сделать это планируется за счет повышения акцизов и введения новых сборов. Это напрямую скажется на стоимости повседневных товаров — от горючего и сигарет до безалкогольных напитков и даже услуг интернет-платформ.

Удорожание горючего

Наиболее ощутимые изменения коснутся стоимости горючего. Украина продолжает приближать акцизные ставки к европейским нормам в соответствии с принятым в 2024 году законом, и уже в 2026 году ставки существенно возрастут. Согласно проекту бюджета, акциз на бензин поднимется с 271,7 евро в 2025 году до 300 евро в 2026 году. При нынешнем курсе евро 48,6 грн. это означает плюс 1375 грн. на тысячу литров, или примерно 1,37 грн. на каждом литре бензина.

Для дизеля повышение будет еще более ощутимым: ставка вырастет с 215,7 до 253,8 евро за тысячу литров, что дает дополнительно почти 2,99 грн на литре. Сжиженный газ также подорожает — акциз поднимется со 173 до 198 евро, что составляет около +1,20 грн на литре.

Реклама

Эти цифры лишь промежуточный этап, ведь к 2028 году ставки должны достичь 359 евро на бензин, 330 евро на дизель и 250 евро на газ. То есть украинцам следует готовиться к постепенному, но стабильному росту стоимости горючего в ближайшие годы.

Повышение акцизов скажется не только на ценах на заправках. Горючее является основой для транспортных и логистических расходов, поэтому подорожание неизбежно «потянет» вверх стоимость продуктов, перевозок и многих услуг, а государство получит дополнительные поступления еще и из-за роста НДС.

Табачные изделия

Вторым сегментом, где повышение будет ощутимым, станут табачные изделия. Правительство продолжает постепенно приближать акцизные ставки к уровню, предусмотренному директивами ЕС. Согласно проекту бюджета-2026, акциз на сигареты с фильтром и без него вырастет с 58 евро за тысячу штук в 2025 году до 61 евро в 2026 году. Это означает, что каждая пачка сигарет подорожает примерно на 2–3 гривны.

Кроме того, увеличится минимальное налоговое обязательство — с 78 евро за тысячу штук до 82 евро, что ударит, прежде всего, по дешевым маркам, которые больше не смогут удерживать низкую цену и фактически сравняются в стоимости с более дорогими.

Реклама

Для ТВЭНов, то есть табакосодержащих изделий для электрического нагрева, повышение будет символическим — с 70,4 евро до 70,8 евро за килограмм. В то же время, даже эти небольшие изменения постепенно отразятся на цене в розничных сетях.

Следует отметить, что повышение ставок акциза на алкогольные напитки в 2026 году пока не предусмотрено.

Сладкие напитки

В 2026 году в Украине планируется ввести новый вид акциза на сладкие газированные и ароматизированные напитки. Налог будет взиматься в зависимости от количества сахара или его эквивалента в составе напитка. Примерная ставка установлена на уровне 10 гривен за каждые 25 граммов сахара на литр напитка. Однако на первом этапе будет действовать пониженная ставка — 5 гривен за те же 25 граммов.

Более всего подорожают те напитки, где содержится наибольшее количество сахара, в том числе популярные сладкие газированные напитки и энергетики. Поэтому производители могут даже просмотреть рецептуры, чтобы уменьшить количество сахара и снизить налоговую нагрузку.

Реклама

Введение акцизного налога на подслащенные или ароматизированные воды, включая минеральные и газированные, в 2026 году количественно оценивают в 8,5 млрд гривен акцизного сбора. Это дополнительно повысит стоимость такой продукции для конечного потребителя и сделает эти напитки заметно более дорогими на полках магазинов.

Цифровые платформы

Отдельно в 2026 году правительство планирует ввести новый налог на продажи через цифровые платформы — это популярные маркетплейсы, онлайн-сервисы объявлений, такие как OLX, Prom, Rozetka и другие. Под этот налог подпадает доход от операций по продаже товаров или услуг, осуществленных через эти платформы.

Ожидается, что благодаря внедрению такого налога, бюджет получит около 14 миллиардов гривен дополнительных поступлений. Это свидетельствует о том, что значительная часть рынка торговли все больше перемещается в цифровое пространство и налоговое законодательство пытается адаптироваться к новым реалиям.

Для продавцов — физических лиц-предпринимателей и компаний, работающих через эти онлайн-сервисы, это будет означать дополнительные расходы по налогам. Поэтому они вряд ли смогут полностью взять налоговую нагрузку на себя. Скорее всего, комиссии маркетплейсов будут расти или продавцы постепенно поднимут цены на товары и услуги, чтобы покрыть новые налоговые расходы. Для потребителей это может означать, что постепенно увеличится стоимость покупок через интернет.

Реклама

Что это значит для потребителей

Предложенные изменения означают, что в 2026 году украинцы будут платить больше за горючее, табак и сладкие напитки, а также могут столкнуться с удорожанием услуг онлайн-платформ. Горючее станет основным фактором, который повлияет на общий рост цен, ведь оно заложено в себестоимость практически всех товаров. Табачные изделия будут снова дорожать в рамках государственной политики борьбы с вредными привычками. А сладкие напитки, по мнению чиновников, должны подорожать не только с фискальной, но и со здоровьесберегающей целью, чтобы уменьшить их потребление.

Таким образом, 2026 станет периодом ощутимых изменений в ежедневном бюджете украинских семей. Налоговые нововведения неизбежно окажут влияние на потребительскую корзину, и уже сегодня эксперты советуют готовиться к тому, что часть расходов на привычные товары существенно возрастет.